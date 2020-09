Pes hlavou dolů je název jedné z pozic jógy. Pod stejným názvem se první zářijovou sobotu uskuteční v Teplicích jógový festival. Jeho první ročník se bude konat po celý den v trnovanské Sokolovně a kromě jógy v různých podobách se návštěvníci mohou těšit na doprovodný program, na kterém se podílí řada Tepličanů. K dispozici budou například dobroty od místní propagátorky zdravé stravy.

„Jóga je v posledních letech velmi populární a oslovila řadu Tepličanek. Celý festival jsme postavili na spolupráci místních studií a lektorek,“ říká za pořadatele Iva Jonášová. Sama se této formě cvičení věnuje už 7 let. Vždycky tíhla k Indii, ke které jóga neodmyslitelně patří. Když ji jednou začala bolet záda, bylo jasno. Rozhodla se věnovat speciálnímu cvičení, které propojuje duši s fyzickými cviky. „Začátky nebyly snadné,“ vzpomíná. „Když se pak ale skrze tělo dostanete až k sobě do nitra, tak už to je pohoda,“ vypráví.

Začít s jógou podle ní může člověk prakticky kdykoliv. „Pro nováčky je vždy nejtěžší souboj s vlastním egem, když se při společných lekcích porovnávají s jinými okolo. Není to ale o žádném soutěžení. V józe se nehraje na to být lepší nebo dokonce nejlepší,“ uvádí Jonášová.

Aby mohla své zkušenosti předávat jiným, vymyslela s dalšími lektorkami festival jógy. Slovo dalo slovo a seznam sobotního programu se postupně zaplnil. Včetně doprovodného programu, který k tomu stylově patří.

Společná akce je postavena na teplických lektorkách a místních lidech, kteří svojí činností festival obohatí. Občerstvení z vegetariánské kuchyně zajistí známá teplická kuchařka Lucie Beyerová, která dlouhé roky provozovala biorestauraci Zahrada.

Návštěvníci se budou moci potkat s Radkou Vondrákovou, která motivuje lidi ke zdravému životnímu stylu přes svoji facebookovou stránku Pro sebe a pro nás. Zájemci si budou moci koupit náramky od teplické šičky bot, která je připravuje ve své domácí dílně speciálně pro sobotní akci. K mání bude také oblečení pro jógu, bude možné vyzkoušet si i relaxační metodu Access Bars. Teplické lektorky budou až do podvečerních hodin nabízet různě náročné lekce, chybět nebude ani cvičení pro děti předškolního věku nebo partnerská jóga.

„Festival mě napadlo uspořádat proto, že je fajn se potkat a strávit čas s lidmi, kteří mají velmi podobný náhled na svět a hodnoty. Akce podobného zaměření rozhodně v Teplicích chybí, což je velká škoda. Budeme to mít v komornějším duchu, ale to k józe patří a byl to i náš záměr. Obecně je zvykem na podobné akce zvát mediálně známé jógové hvězdy, jenže tomu se právě vyhýbáme. Stavíme výhradně na místních lidech, aby se vzájemně poznali,“ dodává organizátorka Jonášová.

To, že je jóga v poslední době v kurzu, si myslí také ředitelka turistického centra VisitTeplice Pavla Lehnerová. „Je proto dobře, že se několik teplických cvičitelek jógy dalo dohromady a rozhodlo se společně přilákat zájemce do našeho města. Věřím, že v případě tohoto festivalu půjde o další lákadlo letošního roku, které do Teplic přivede spoustu Čechů a Češek,“ říká. „Návštěvníci, kteří za jógou přijedou z jiných míst republiky, mají možnost v Teplicích strávit celý víkend a poznat nejen město, ale i jeho okolí,“ dodává.

Pobyt v lázeňském centru na severu Čech celé rodině může zpříjemnit také letošní novinka centra, tzv. TepliceCARD, slevová karta na řadu místních památek.