/FOTO/ V sobotu 22. srpna zažijí Teplice to nejlepší ze světa módy. Jedenáct přehlídek od zvučných návrhářských jmen nabídne 45 metrů dlouhé molo na lázeňské kolonádě u domu kultury. Známé modelky v rámci Czech Fashion Week předvedou, co mistři oděvního průmyslu připravili pro letošní rok.

Czech Fashion Week Teplice v roce 2019. | Foto: Deník / Petr Málek

Diváci se mají na co těšit. „Snažili jsme se poskládat pestrou nabídku návrhářů, kteří mají co ukázat. Fashion svět má vývoj a Czech Fashion Week je toho součástí. Už předchozí ročníky dokázaly, že je v oblasti módy co nabídnout. Jsme rádi, že se daří Teplicím vrátit punc fashion města,“ uvedl ředitel projektu Jiří Morstadt. Kdysi bylo právě toto lázeňské město, zvané Malá Paříž, pověstné tím, že se zde prezentovala móda.