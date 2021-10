„Dříve tady toho bylo více. Byl pestřejší doprovodný program. Teď to bylo spíše o prodejcích čokolády. Navíc nic levného,“ uvedla návštěvnice Maruška, která se přijela do Teplic podívat z Krupky. „Chtěli jsme si udělat pěkné odpoledne. Zahlédla jsem někde na Facebooku pozvánku, tak jsme jeli,“ řekl její manžel. V ruce držel pytlíček s pralinkami. „Na ochutnávku ke kávě,“ usmál se.

Čokofest, se kterým jeho duchovní otec Chris Dellatre, objíždí celou republiku, je jedinečnou událostí pro všechny gurmány a příznivce čokolády i cukrovinek. Čokoláda v různých podobách. Nejzrádnější při konzumaci je v tekuté podobě. Nikoli v chuti, ale v tom, že vám snadno skončí na oblečení.

Čokoládový festival navštívily v Teplicích během víkendu stovky lidí. Ocenit mohli čokoládové tabulky, pralinky, lanýže, ale i likéry, výrobky z levandule či různé oříšky.

Měli z čeho vybírat. V bezpočtu stáncích se nacházel opravdu široký výběr různých výrobků spojených s čokoládou. Ovoce namočené v čokoládě si koupila třeba Jana. „Už dlouho jsem měla chuť na jahody. Když jsem je uviděla obalené sladkou čokoládou, nemohla jsem odolat,“ sdělila v Galerii.

Její přítel Roman čokoládu prý nemusí. I pro něj ale bylo na festivalu, co k vidění. Jako automechanik mohl ocenit nářadí, samozřejmě vyrobené z čokolády. „Něco podobného jsem neviděl. Pracovat se s tím sice nedá, ale vypadá to luxusně. Hlavně to asi muselo dát práci to vyrobit,“ řekl.