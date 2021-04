Nová a ryze městská společnost má provoz MHD zajistit od ledna 2024. Až do té doby totiž bude platit aktuální smluvní dohoda města na zajištění dopravní obslužnosti s dopravcem Arriva City.

Podle primátora Teplic Hynka Hanzy (ODS) je cílem nové vize ohledně MHD zajistit lepší službu pro občany. „Změna není motivována cenou, což bych rád zdůraznil,“ podotkl Hanza. „Protože kdyby tomu tak bylo, tak bych to nikdy nenavrhoval. Současný stav je ale takový, že se město rozhoduje mezi tržním vztahem s monopolem a vlastní dopravní společností,“ dodal.

Protože má město postavenou dopravu na trakci, soukromých společností, které by se mohly přihlásit do soutěže, příliš není. Podmínky by nejspíše mohla splnit jen právě Arriva. „A to je ten problém. Pokud bychom měli dopravu zajištěnou autobusy, tak bychom k takovému kroku nepřistoupili, protože zde je konkurenční prostředí dostatečné a je možné vybrat optimálního dopravce pro město,“ zdůvodnil Hanza. Podle něj tak bude lepší mít něco vlastního, co může město snadněji ovlivňovat.

Výhodou pro transformaci bude to, že v Teplicích vozy a trolejbusovou trať včetně zázemí ve vozovém areálu vlastní město. V současné době to na základě smlouvy propůjčuje Arrivě. Spokojenost se službami ale podle náměstka primátora Jiřího Štábla (ANO) klesá. „Nejsme příliš spokojeni se servisem,“ zmínil například.

Vedení Arrivy respektuje chuť města si dopravu zajistit podle svého uvážení. Ohradilo se ale proti tomu, že by společnost měla ryze výhradní zastoupení na trhu a také to, že by smluvní vztah nefungoval k oboustranné spokojenosti. „Nesouhlasíme s názorem, že máme téměř monopolní postavení, protože do případného výběrového řízení se mohou přihlásit i dopravci jako Transdev nebo Z-Group. Za poslední roky jsme nebyli pokutováni za zásadní prohřešky v provozu nebo za problémy se svěřeným majetkem a všechny vozy jsou bezpečné a provozuschopné. Už v roce 2019 jsme městu nabízeli možnost využití dotačního programu a úsporu přes sto milionů korun za nákup nových vozidel,“ reagoval mluvčí společnosti Jan Holub.

I když měli zastupitelé otázku transformace dopravy předjednanou z předešlého pracovního a neveřejného jednání, rozvinula se během pondělní veřejné schůze na toto téma diskuze. Některým členům zastupitelstva vadilo, že k materiálu chybí alespoň hrubá ekonomická rozvaha, kolik to vše bude město stát. „Bez nějaké analýzy nákladů nemůžeme v tak důležité věci rozhodovat,“ komentoval opoziční zastupitel Zdeněk Potomský (Pro Zdraví a Sport Teplice). „Je to nejvýznamnější materiál za poslední dobu. Jsem pro, ale ekonomická část v tomto případě chybí a měla by se doplnit,“ uvedl Lubomír Škarda (KSČM).

Vedení města ji chce do léta doplnit. Stejně jako připravit ke schválení už jasný návrh, v jakém formátu by měla městská společnost fungovat. Město chce také nadále podporovat elektromobilitu. Provoz MHD by měly zajišťovat už jen trolejbusy, včetně hybridních vozů, které umí zajíždět i do míst, kde nevede trakční vedení.