„Ano. Je to smutné a ke vzteku. Ale co s tím? Budeme jen nadávat? Nebo s tím něco uděláme? Co kdybychom sami ukázali, že jsme lepší a něco s tím udělali? Nejen brali, co nám dal někdo jiný, ale na stavu našeho města se vzájemně podíleli,“ vyzval v těchto dnech Radomír Pieter ve svém příspěvku ve facebookové skupině Teplice, kde se problém mizejících hraček řešil. „Kdyby tam každý z nás, kdo na hřiště chodí, koupil jednou za rok sadu hraček, autíčko, míč, tak nás to nebude stát nic, co by stálo za řeč. Ale hraček bude, že je děti nebudou mít kam dávat,“ napsal. V komentářích pod příspěvkem se následně rozpoutala diskuze příznivců i odpůrců tohoto nápadu. Lidé vesměs souhlasili. Někteří tam psali, že to hned udělají. Policie zatím krádeže hraček ve městě neřešila.