Jsou prakticky všude a mohou sledovat nejrušnější místa ve městě. Je jich skoro padesát a všechny jejich oči předávají obraz do centra v Proseticích, kde sedí obsluha kamerového systému. Jsou i tam, kde byste to nečekali. Seznam míst je přidán v závěru článku…

„Prakticky jsme schopní vysledovat pohyb člověka nebo auta z jednoho konce Teplic na druhý,“ řekl ředitel městské policie Michal Chrdle.

Muž močil na zastávce MHD, dostal za to pokutu. Další trhal stěrače u aut, ale ani tato lumpárna mu neprošla. Mládežníci dělali nepořádek na skateparku, zaplatí za to. Partička opilců se prala v Krupské, i to měli strážníci k dispozici rovnou z první ruky. Ve všech těchto případech pomohly kamery v ulicích Teplic, které městská policie využívá už 25 let.

Jak je to snadné, ukazuje přímo na obrazovkách v operačním středisku. Stačí k tomu pouze joystick a pár tlačítek. Jedoucí auto si kamery postupně předávají jako štafetový kolík. „A teď si ho přepnu už na Benešáku, pak v dalších ulicích a vidím ho až do Trnovan, kde máme také kamery,“ podotkl muž za stolem v prosetickém sídle strážníků, který má před sebou celou stěnu monitorů.

Teplice byly v případě kamerového systému průkopníkem. V roce 1995 se právě v lázeňském městě objevily prodloužené oči strážníků jako první v republice. Zatímco lidé si mysleli, že někdo montuje nové lampy, vedení radnice už chystalo monitorovací zařízení. „Využili jsme na to dotaci od státu. Připravili jsme tehdy projekt prevence kriminality a dostali peníze. Jednalo se o čtyři pilotní kamery v rámci celé republiky: na Benešáku, v Alejní, u nádraží a na Masarykově ulici,“ vzpomněl tajemník města Marek Fujdiak.

Kamery byly analogové, postupem času se systém modernizoval do dnešní podoby, kdy město hlídá 44 kamer na sloupech veřejného osvětlení a domech. Moderní server má kapacitu 64 kamerových bodů, ještě dvacítku umělých očí tak mohou Teplice do ulic přidat.

Kamery pomáhají především v oblasti řešení kriminality. Například poslední den v lednu strážníci přes kamery uviděli vznikající potyčku v Krupské ulici. Na místo hned vyjely hlídky. „Postrkovalo se zde několik podnapilých mužů, přičemž jeden z nich upadl na zem,“ popsal Chrdle. Protože si stěžoval na bolest hlavy, přivolali strážníci sanitku, která ho převezla do nemocnice.

Kamery přispěly také k dopadení litevských pachatelů ze zlatnictví v centru Teplic. „Pomohly nám při loňském přepadení klenotnictví v Krupské ulici. Díky našemu systému policisté přesně věděli, kterým autem pachatelé odjeli, a posléze je mohli zadržet v Praze,“ pochlubil se primátor města Hynek Hanza. Podle něj je zmodernizovaný a programovatelný systém daleko účinnější než dříve.

Jako zatím jedny z posledních byly přidané kamery například na křižovatkách Masarykova – Karla Čapka, Přítkovská – Jana Koziny, Duchcovská – Bratislavská, Masarykova „skleník“ – průchod do ul. A. Staška a také Trnovanská – Fr. Šrámka.

Kde všude jsou kamery?

Kamery umístěné v centru města, Řetenicích, Proseticích a Nové vsi:

Křižovatka ulic U Zámku a Alejní,

křižovatka Alejní a Rokycanova,

křižovatka Alejní, Zelená, ČS. Dobrovolců,

Benešovo náměstí (3 kamery, 2 otočná a 1 stacionární),

Náměstí Svobody,

Dlouhá ul. (2 kamery, 1 otočná a jedna stacionární)

Krupská ul.,

křižovatka Masarykova a Českobratrská,

Nádražní náměstí,

Masarykova ul. (u Vl. Krbu),

Masarykova x Karla Čapka,

křižovatka Prosetická a Dvorská,

park ČSA v okolí Kamenných lázní,

a na objektu „Mušle“.

V Řetenicích je kamera

Na křižovatce ulic Duchcovská a Sklářská (Buzulucká),

na křižovatce ul. Duchcovská x Bratislavská,

na křižovatce ulic Duchcovská a Lounská,

na křižovatce ulic Duchcovská a Vrázova.

Na Nové Vsi jsou kamery umístěny

Na křižovatce ul. Novoveská a Topolová,

na křižovatce ul. Topolová a Habrová u točny MHD.

Kamery umístěné v Trnovanech a v Šanově:

Křižovatka ulic Masarykova a U Červeného kostela,

Masarykova „skleník“ – průchod do ul. A. Staška,

křižovatka ulic Thámova a Štúrova,

křižovatka ulic Přítkovská a Masarykova,

křižovatka Přítkovká x Jana Koziny,

křižovatka ulic Bohosudovská a Májová,

křižovatka ulici E. Dvořákové a Stanová,

konečná MHD Anger,

skatepark Anger (3 kamery, 1 otočná a 2 stacionární),

křižovatka ulic Trnovanská x Fr. Šrámka.

Další kamery jsou v oblasti fotbalového stadionu a využívá je FK Teplice.