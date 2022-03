"Budou v lokalitě tzv. úček – tří panelových domů do tvaru U. Investice ve výši 3,25 mililonu korun by měla na místě zajistit lepší údržbu a větší pořádek. Město v nejbližší době bude vybírat dodavatele stavby," uvedl primátor Teplic Hynek Hanza. Pokud podle něj půjdou přípravy podle plánu, měla by stavba začít v květnu. Trvat bude 10 týdnů.