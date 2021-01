Tady je Kuberovo. Pro Teplice to platilo celé čtvrtstoletí během působení Jaroslava Kubery na teplické radnici. Docela dobře by to mohlo „fungovat“ ale i po jeho loňské smrti. Vedení Teplic totiž rok po tragickém infarktu politika odhalí na radnici pamětní desku. Má to být překvapení. Určité indicie jsme k tomu ale už zjistili. Více v článku. Na druhou stranu ulici nebo náměstí nechtějí po Kuberovi vůbec pojmenovat. V textu dále vysvětlení, proč.

„Bude nám připomínat významného Tepličana, který toho pro město udělal opravdu hodně. Který vždy usiloval o svobodu a neměl rád nařízení, jež lidi v Teplicích omezovaly na jejich životě,“ uvedl Kuberův nástupce ve vedení města Hynek Hanza.

Dlouholetý teplický primátor a senátor skonal nečekaně vloni 20. ledna. Vedení města si roční smutné výročí připomnělo v minulém týdnu u jedné z výloh úřadu na náměstí Svobody. K fotografiím připomínajícím teplického patriota zástupci magistrátu položili květiny. Větší pietní vzpomínku město chystá na 16. února, u příležitosti Kuberových nedožitých 74. narozenin.

Vedení teplické radnice nechce prozradit, jak bude pieta vypadat. Pamětní deska, která má být součástí, už je připravená. „Oslovili jsme jednoho z výtvarníků, zda by nám něco nepřipravil. Co to bude, si ale necháme jako překvapení. Když to prozradím předem, akt odhalení ztratí své kouzlo. Takže nic neřeknu,“ nenechal se přemluvit primátor Hanza. Pouze naznačil, že politika bude lidem připomínat prostor před radnicí i uvnitř.

Lidé na Facebooku o tom diskutují. Jako jedna z charakteristických věcí, které dlouholetého primátora přibližují, je podle nich cigareta. „Ta by tam měla rozhodně být zakomponovaná,“ myslí si v jednom z komentářů Mirek.

Další věcí, která se lidem při vyslovení Kuberova jména vybaví, je šálek kávy. Ostatně ten už společně s velkou fotografií, raketou a dresem zdobí soukromé pietní místo v tenisovém klubu na Letné, kam zesnulý primátor chodil pravidelně každou sobotu hrát čtyřhru se svými kamarády a vrstevníky. „Za dopoledne tu byl schopný vypít i šest káviček. Vždycky se hrálo o to, kdo je zaplatí. Jardovi jsme tu ale říkali šetřílek. Když totiž prohrál, tak si vždycky něco vymyslel, aby kafe nemusel platit,“ zavzpomínal Michael Lerch z Proboštova, který s ním odehrál řadu zápasů a byl také jeho osobním trenérem.

Ohledně vzpomínek na Jaroslava Kuberu coby významné teplické osobnosti se nabízí také zanesení jeho jména do názvu ulice nebo náměstí. „To ale neuděláme. Jarda by si tohle určitě nepřál. Jak jsem ho znal, tak by v takovém případě argumentoval, že bychom tím otravovali lidi, kteří by si museli měnit občanky,“ poznamenal Hanza.

Reálné je do budoucna podle vedení Teplic splnění jednoho z nedokončených plánů z dob působení Kubery na radnici. „Vždycky chtěl mít v Teplicích fontánu, která by byla propojením dvou živlů. Vody a ohně. Neříkám, že to bude letos nebo příští rok, ale budeme o tomto jeho snu dosti vážně uvažovat a doufám, že jednou takovou fontánu spustíme,“ uzavřel vize ohledně ztvárnění vzpomínkových míst na teplického politika Hynek Hanza.

Jaroslav Kubera zemřel 20. ledna 2020 po náhlé srdeční příhodě v nedožitých 73 letech. Byl dlouholetým členem ODS. Na teplickou radnici nastoupil nejprve do funkce tajemníka. Postupně se vypracoval na jednoho z nejvýraznějších polistopadových politiků v zemi. V letech 1994 až 2018 stál coby starosta a později primátor v čele Teplic. Ve funkci předsedy Senátu na sebe upozornil například vztahem k Tchaj-wanu, kam se vloni koncem února chystal odjet v čele podnikatelské mise. Už to ale nestihl.