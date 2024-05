Územní plán dnes neumožňuje jiné využití obrovského pozemku v Červeném Újezdu než sociální. Dlouho se nenašel investor, který by to akceptoval. Plán developerů Petra Tunky z projektu Javor 50 a strategického pražského partnera BYDLI development ale není domov důchodců, na jaký jsme v Česku zvyklí. „Připravujeme atraktivní bydlení pro lidi seniorního typu, kteří ale nejsou závislí na trvalé péči. Objekt bude mít ordinace, rehabilitaci, wellness zónu, vše bude bezbariérové,“ nastínil Tunka.

Během uplynulého století se tu protočili vojáci, utečenci i technaři. Brzy to tady mají zabydlet postarší lidé. Žádný domov důchodců to ale nebude, developeři postaví bydlení pro dobře zajištěné lidi 55+.

Projekt bude stavebně sestávat ze dvou částí. První bude bytový dům se 196 byty rozdělený do čtyř segmentů. Druhou malé domky s malým pozemkem. Nové budovy postaví v linii historické zástavby, aspoň co se týče výšky budov. Architektonicky ale budou na daleko vyšší úrovni než někdejší paneláky. Chtějí kombinaci dřeva, kamene a betonu. I v oblasti médií developeři cílí na nejmodernější technologie, aby mohli úsporně využívat vodu a elektrickou energii. Počítá se s fotovoltaikou na střechách. Na pozemku budou také parkovací plochy.

Co se týče harmonogramu, v červnu chtějí dokončit projektovou dokumentaci, aby s ní mohli seznámit dotčené orgány státní správy. Projekt už musel kvůli nesouhlasu majitele sousedního pozemku doznat úprav oproti původnímu záměru. Místo 43 rodinných domků jich nakonec bude jen 20. Kapacita bytového objektu zůstává nezměněna. Stavební povolení by chtěli už letos. „Rádi bychom se stavbou začali na jaře 2025. A pokud počasí dovolí, můžou zemní práce a pilotáž probíhat přes zimu,“ nastínil developer Petr Tunka.

Koncem roku 2027 by měla být stavba dokončena. Petr Tunka, který má za sebou stavební projekty v Ústí a Bílině, na projektu Javor 50 spolupracuje s holdingem BYDLI, který bude prodejcem bytů. Společnost Javor 50 zůstane provozovatelem komplexu. „Už máme hodně zájemců v šuplíku,“ prozradil Tunka. Poptávky už má litoměřická kancelář projektu od lidí z Litoměřicka i Teplicka, ale i Prahy. Byty i domy budou výhradně na prodej. Pro jejich budoucí nabyvatele platí podmínka věku 55+ a závazek využívání služeb seniorního charakteru.

Na nich budou developeři spolupracovat s nejbližšími zdravotními středisky, projekt už předjednávali s Hornickou nemocnicív Bílině. Očekávané náklady stavby jsou 900 milionů korun. Výnosy zatím zřejmé nejsou, ale interně už mají vypočítánu cenu za metr čtvereční. Na finančně náročnou stavbu chtějí vydávat dluhopisy.

Někteří lidé z obce, s nimiž Deník mluvil, si stěžovali na častý průjezd náklaďáků se stavebními materiály obcí. Tranzit má lidi zatěžovat hlukem a prachem. „Nárazovitě jezdí kolem 30 náklaďáků za den,“ potvrdil Tunka. „V projektové dokumentaci na odstranění stavby byl konstatován deficit zásypového materiálu v objemu 150 tisíc kubíků,“ vysvětlil. Ale odmítá, že by nájezdy zeminy výrazně negativně ovlivňovaly okolí i s tím, že v době navážky souběžně kropí a čistí komunikace. „Uklízíme po sobě, dodržujeme pracovní dobu,“ doplnil Tunka s tím, že zásypový materiál nakupují na nespecifikovaném místě terénních úprav v Lounech.

Demolice probíhaly v zimě, aby developeři eliminovali prašnost a další negativní důsledky větrného nebo slunečního počasí, kdy neprší. Z demolic vzniklo obrovské množství recyklátu, který jednak používají k zásypům, jednak ho distribuují dál na jiné plochy. Proto nejspíš někdy kamiony jezdí se stavebním materiálem také z areálu, jak někteří lidé poukazují.

Při samotné stavbě se doprava přes Červený Újezd a Mukov nejspíš ještě zintenzivní. Ale stavbaři domky plánují jako dřevostavby: potřebují sem tak dovézt jen základovou desku a jeden kamion dřeva na jeden dům. Bytový areál bude na materiál náročnější.„Budeme stavět dva roky, po tu dobu tu zvýšený provoz bude. Písek a kámen se bude muset přivézt. Beton si budeme dělat tady,“ řekl Tunka.

Deník měl informaci také o nepovolených závodech v driftování, které měly v areálu probíhat. Developeři s nimi ale podle svých slov neměli nic společného. „Otevřeli si bránu, bylo tu 150 aut. Driftovali tady dva dny. Areál je bez ostrahy, nebydlíme tu. Volali mi občané z Červeného Újezdu, jak dlouho tady ty závody budeme provozovat. Zavolali jsme policii,“ popsal Tunka.

Lidé z Újezdu zmiňovali i častější výskyt skupin lidí v maskáčích. „To jsou lidé, provozující airsoft. To je s naším svolením. To nepovažuji za škodlivé. Vždy se dopředu ohlásí, převezmou si pozemek. Nic za to nechceme, vždy po sobě uklidí,“ upřesnil Tunka s tím, že jde o dočasnou aktivitu, než začne stavba.

