Funguje to stejně, jako když si chcete na ulici pořídit pití nebo sušenku. Vhodíte peníze do „bedny“ a po zadání kódu vypadne požadované zboží. Nikoli však kola či bageta, nýbrž kapky nebo třeba pytlíček s technickým konopím. Teplice mají od středy svůj první CBDmat. Stojí v prvním patře v obchodním centru Galerie. Zájem o zboží není příliš velký, lidé se s novinkou zatím seznamují.

„Koukám na to jako blázen, nikde jsem to neviděl. Takhle veřejně si koupit marihuanu?“ podivoval se jeden z návštěvníků centra.

Podle jednatele společnosti CBDmat ale nejde marihuanu, což by si lidé měli uvědomit. „Je to technické konopí, které se využívá zejména při léčbě na lékařský předpis. Lidé si ho často pletou právě s marihuanou, kterou jako drogu kouří,“ uvedl René Sirý. Technické konopí se liší od klasické marihuany především obsahem látky THC, jejíž množství nepřekračuje 0,3 %. „Díky tomu také nemá žádné psychotropní účinky. CBD je kanabidiol, který není návykový,“ vysvětlil zástupce dodavatelské společnosti.

Pro obchodní centrum jde v případě tohoto zařízení o prodejní místo jako každé jiné v komplexu. „Firma se zeptala na možnost pronájmu, čemuž jsme vyhověli,“ konstatoval manažer OC Galerie Teplice Jan Růžička.

Náměstek primátora Jiří Štábl má určité obavy z dostupnosti podobných produktů pro mladé lidi. „Zaznamenal jsem zmínky o podobném automatu v Ústí. Provozovatel to má určitě dobře zajištěné, že nejde o drogu. Lze ale předpokládat, že pokud to půjde jednoduše koupit za peníze, tak to bude zajímat teenagery a to není úplně dobře,“ konstatoval náměstek.

Přístup k automatu pro všechny si uvědomuje i firma, která to má ale podle provozovatele ošetřené podle zákona. „Všude píšeme, že nechceme, aby si to kupovali mladiství a lidé do 18 let. A za tím si stojíme. Do budoucna zvažujeme zavedení čteček občanek, kterými by se toto dalo vyřešit,“ zmínil jednatel CBDmat René Sirý.

Automat je pod kamerou. V nabídce má kromě květů z technického konopí také olejíčky nebo konopné roušky. Stačí vhodit mince nebo bankovky a vzápětí vám produkt vypadne.

Nad fungováním „zelených“ automatů v Ústí a nově tedy i v Teplicích se pozastavuje ředitelka regionálního Drug-Out klubu Radka Kobližková. Vadí jí, že u zařízení nejsou žádné informace o provozovateli ani o složení produktů.

O nové službě diskutují lidé ve facebookové skupině Teplice. Řada přispěvatelů komentuje něco, čemu příliš nerozumí. „To zase bude zkouřenejch děcek v parku,“ vyřkl například Milan. Zasvěcení mu ale vzápětí doporučili, aby si o celém produktu něco přečetl.

Ti, kteří vědí, o co ve skutečnosti jde, mají spíše vtipné poznámky. „To je jako kdyby pro pivaře udělali automat na Birell,“ napsal do komentářů Dan.