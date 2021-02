V případě mediálně propírané akce v Prince de Ligne, kterou měl předposlední lednový víkend v teplickém hotelu v rámci svých padesátin zorganizovat politik a podnikatel Petr Benda navzdory vládním zákazům, se zatím u nikoho neprojevil Covid 19. „Nevíme o tom, že by se tam někdo vzájemně nakazil,“ uvedla v úterý 2. února teplická hygienička Eva Poláčková.

Oslavy nedávných a „zakázaných“ Bendových abrahámovin se mělo zúčastnit 50 lidí z různých koutů republiky, včetně místních VIP. Podezření na porušení vládních opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií teď řeší policie. Prověřování případu ještě uzavřené nebylo.

Oslavy se naštěstí nejspíše nezúčastnil nikdo nakažený koronavirem. Pokud by si totiž někdo z oslavy v Princi odnesl domů nemoc Covid 19, a měl by kvůli tomu zdravotní potíže, tak se tato informace podle hygieniků jen tak zatajit nedá.



I případné rozšíření nemoci v klidných rovinách by se už někde projevilo. Vypadá to tedy, že účastníci utajovaného mejdanu mohou hovořit o štěstí, že se neopakuje něco podobného, jako vloni při červencovém mejdanu v pražském podniku Techtle Mechtle. Klub se tehdy stal velkým ohniskem nákazy v hlavním městě. Vir se z něj prostřednictvím účastníků akce rozšířil i do některých dalších regionů. V přímé souvislosti s akcí hygienici evidovali nejméně 165 nakažených.