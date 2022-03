V praxi to má fungovat tak, že na křižovatkách budou semafory dovybaveny speciálními statickými jednotkami, které dokážou na základě vyhodnocení situace preferovat jízdu vozidel MHD a integrovaného záchranného systému. Testovat se to bude na křižovatce u Slávie (Alejní, Rokycanova, Dubská, sjezd z I/8) a také na křižovatce u okresní policie v Trnovanech (Masarykova, Okružní). „Vybírali jsme místa, kde je průjezd zásahových vozidel a MHD opravdu frekventovaný. Pokud se nám to osvědčí a budeme mít pozitivní zpětnou vazbu, rozšíříme to i na další lokality ve městě,“ uvedl primátor Teplic Hynek Hanza.

Chytrý systém by měl preferovaná vozidla včas detekovat a na semaforu v křižovatkách jim dát zelenou i na úkor ostatních čekajících. „V rámci pilotního provozu budou palubními jednotkami osazeny tři trolejbusy a po jednom vozidle každé složky IZS – hasičů, záchranky, policie a také městské policie,“ podotkl Hanza.

V případě MHD budou mít preferenci zejména ty trolejbusy, které naberou ve městě zpoždění. Zelená vlna se bude zkoušet ale i pro ty, co jedou na čas. Pokud pojede někdo dřív než má, tak si na křižovatce počká. „Sledovací jednotka bude napojena na odbavovací systém vozidla, od kterého čerpá informaci o aktuálním zpoždění. Preference tím bude udělována pouze vozidlům, která jedou včas nebo ve zpoždění. Tzv. předjetá vozidla nebudou detekována," vysvětlil Hanza. Po nějakém čase se projekt vyhodnotí.

Úpravy na semaforech obstará město za 850 tisíc korun, osazení vozidel palubními jednotkami a softwarovou část poté zajistí společnost O2. Vše by mělo být spuštěno v září. „Využívání MHD už dnes není otázkou finanční, protože jezdit MHD se oproti jízdě vlastním vozem zcela jistě vyplatí, ale je to otázka rychlosti. Do hromadné dopravy nikdo nepůjde, když se městským provozem povleče,“ vysvětlil primátor.

Teplice podle něj nemají podobné možnosti jako Praha a jiná velká města, nemohou pro MHD vybudovat samostatné koridory. Ve špičkách je situace na řadě křižovatek v Teplicích kritická, čeká se dlouho a řidičům tečou nervy. „Někdy ani ta auta nemají kam uhnout, když projíždí sanitka nebo hasiči. Každý se snaží někam uhnout, ale prakticky není ani kam, jak je ta křižovatka zahuštěná,“ řekl z praxe motorista Václav Holík.