Kromě teplého zázemí mají lidé v dočasné azylu během noci k dispozici teplý čaj, mohou si odpočinout u stolu, je pro ně puštěná televize. „Zhruba kolem půl jedenácté začíná noční klid. V půl sedmé všechny budíme, abychom v sedm ráno opět mohli připravit prostor kolegům pro provoz běžného dne naší služby,“ dodala k průběhu noci Vernerová.

Město tuto přechodnou službu během letošní zimy zavedlo už podruhé. Vždy v době, kdy jsou delší dobu větší mrazy. „Cílem je snížit riziko umrznutí lidí bez domova,“ okomentoval primátor Teplic Jiří Štábl. Vloni na tuto službu město dalo oběma organizacím shodně 40 tisíc korun. Obě organizace po vyúčtování dotace na konci roku nevyužitou polovinu částky vrátily zpět. Pro letošní rok podle Štábla město na tzv. krizové noční židle pro bezdomovce uvolnilo pro obě organizace shodně téměř 50 tisíc. „S ohledem na navýšení cen a energií. Na konci roku opět dojde k vyúčtování,“ upřesnil Štábl.

Ne všichni bezdomovci tohoto chtějí využít. Mirek na ulici žije už řadu let. O žádné podobné služby zájem nemá. Jak říká, zimy strávené na ulici ho už za tu dobu naučily, jak se o sebe postarat bez pomoci ostatních. Mrazivé dny přežívá v ruinách, kde si občas zatopí dřevem. „Nemůžete to ale zase přehánět, protože pak to hodně kouří a přijdou vás vyhnat,“ směje se umouněný muž bez zubů, navlečený do starého špinavého vaťáku.