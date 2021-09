Okolo vlakového nádraží v Teplicích projede denně 15 tisíc aut. Samotnou budovou nádraží projde během dne 6 tisíc lidí. Více jich pro dopravu po kolejích využívá směr na Ústí nad Labem než na Most. Parkoviště v lokalitě kapacitně nestačí, oživit je potřeba prostor za nádražím až k Nákladní ulici. Město Teplice chce proto revitalizovat prostor před nádražím, společně s přeměnou nedalekého Tržního náměstí.

Brzy začne jako první krok rekonstrukce hlavní nádražní budovy. Na rozvoj celé lokality okolo nádraží existuje studie, kterou vypracovali společně architekt Václav Brejška se svým týmem a společnost Pro Cedop. Ve středu 22. září ji chce město představit veřejnosti, a to v rámci setkání na radnici od 16 hodin.

Deník měl možnost do studie nahlédnout. Jak v připraveném projektu uvádí její spoluautor Brejška, hlavními cíli revitalizace této části města je propojení přední a zadní části nádraží. Zároveň ale zklidnění provozu před nádražní budovou. K tomu mají vést úpravy jednotlivých ploch.

Vše je spojeno s rekonstrukcí budovy. Oprava památkově chráněného vlakového nádraží v Teplicích začne ještě letos, Správa železnic (SŽ) už vypsala výběrové řízení na dodavatele prací v první etapě. „Celková investice se plánuje ve výši 954 milionů korun, hotovo má být na jaře 2024,“ sdělila mluvčí SŽ Nela Friebová.

Rekonstrukce nádražní části je ale pouze kouskem celé mozaiky na oživení tohoto prostoru v Teplicích. Město by v první fázi, jak vyplývá z vypracované studie, chtělo uskutečnit změny na ploše 13 hektarů, které zahrnují nejen plochu před nádražím, ale také v jeho bočních částech, vymezených podjezdem kolejí ve Spojenecké ulici a na druhé straně „myší dírou“ u bývalého pivovaru. K tomu patří dnes už z části soukromý prostor za nádražím, kde je komerční Lagerhaus (bývalá sýpka s administrativní budovou) a železniční depa i sklady. V druhé fázi by pak revitalizace pokračovala až k Nákladní ulici a celý uvažovaný prostor by se co do plochy zdvojnásobil.

Ač se to nezdá, neboť jde o velký dopravní uzel, nejsou zastávky u nádraží nejvíce vytíženými v dané lokalitě. Podle závěrů analýz pro studii lidé mnohem častěji využívají stanice na Masarykově ulici. I to by mohla přeměna lokality změnit. Stejně tak vyřešit osobní dopravu. Dnes okolo nádraží po Hrázní ulici „profrčí“ denně 15 tisíc aut, dalších 20 tisíc jich projede Nákladní ulicí. To lze podle architekta Brejšky změnit.

Lépe i zaparkujete

Správa železnic prezentovala, že by pro nová parkoviště využila prostor vedle nádraží směrem do Trnovan. Vedle pošty by měla vzniknout nová plocha pro odstavení vozidel. To, že je dnes problém u nádraží zastavit, potvrzuje například Lukáš Jachek z Teplic. „Vozím tam často manželku, která cestuje vlakem. Najít místo pro zaparkování je někdy nemožné. Musíme jezdit s velkou časovou rezervou, abychom případně stihli doběhnout z okolních ulic. Před nádražím většinou šance vůbec není,“ řekl ze zkušenosti.

Správa železnic by v rámci rekonstrukce nádraží měla vybudovat také podchod, který by propojil budovu nádraží a perónová nástupiště v kolejišti se stávajícím prostorem za nádražím. Tam podle studie bude nejen komerční zóna, ale mohla by vzniknout i obytná část.

Trnem v oku je v dané lokalitě prostor autobusového nádraží. Vlastník a současně provozovatel společnost BUS.COM zatím nedisponuje žádnými záměry, které by se týkaly přeměny. Z komunikace mezi soukromou společností a autory studie vyplynulo, že by mohla část plochy stávajícího autobusového nádraží sloužit jako další dočasné parkoviště.

Zástupci města Teplice v rámci příprav na revitalizaci celého území zmínili potřebu komplexního dopravního uzlu, kterým lokalita nádraží je. „Rozvoj plochy je klíčový pro změny prostoru v Hrázní ulici a dokomponování celého území. Město Teplice cílí na vytvoření integrovaného a důstojného přestupního terminálu,“ zmiňuje se ve studii záměr vedení lázeňského města.