"Žádný zákaz, je to absurdní. Myslel jsem, že tam u nich jde o apríl." Takovými slovy reagoval primátor Teplic Jiří Štábl na dotaz z Deníku, zda se podobná restrikce hluku, kterou zavedli v Dubrovníku, nechystá v Teplicích.

Invaze turistů, kufry na kolečkách, ilustrační foto. | Foto: ČTK

O co jde? Starosta chorvatského Dubrovníku oznámil sérii opatření, která mají snížit hlukovou zátěž pro místní obyvatele. Jejich překvapivou součástí bude zákaz kufrů na kolečkách. Město přezdívané perla Jadranu tím ale může omezit cestovní ruch, na kterém si zejména v letní sezóně zakládá.

Perla Severu, Malá Paříž, lázeňské město Teplice si také zakládá na cestovním ruchu. Nedávno tu slavili začátek letošní lázeňské sezóny. Pro vedení Teplic je ale podobná restrikce, jakou nastavili v Dubrovníku, nepřijatelná. "Když jsem si přečetl celý článek o tom, co chystá kolega v jadranském Dubrovníku, skoro to na mě působilo jako apríl. Nicméně v Teplicích jsme takový problém nezaznamenali, a proto ani o žádném podobném opatření neuvažujeme," konstatoval primátor Jiří Štábl.

Teplice jsou lázeňské město. Léčebné domy jsou na více místech, ve více lokalitách, čtvrtích. Právě do nich se po příjezdu do Teplic na nádraží vydávají turisté. Kufr na kolečkách je fenomén. Zavazadlo musejí, pokud nevyužijí MHD nebo taxislužby, táhnout za sebou po chodníku i několik kilometrů. Na to, že by od koleček odcházel rušivý zvuk, si zatím na městě ale nikdo nestěžoval.

Dům má v lázeňské části teplického Šanova Jaroslav Kopáč. Ten Deníku řekl, že daleko větší hluk je od projíždějících aut a nebo debatujících lidí v parku. "Zejména ve večerních hodinách. Sedí na lavičce a jsou schopní na sebe křičet, přitom jsou od sebe metr," zmínil.