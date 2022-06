Jako první vlaštovka před dvaceti lety vyrostlo na zelené louce u Srbic obchodní centrum Olympia. Obchodní centrum do dnešní podoby vznikalo ve čtyřech etapách v rozmezí let 2000 až 2008. V březnu 2003 k základní části přibyla hlavní nákupní pasáž, jejíž součástí byla restaurace, kavárna a fast foody. Centrum je kompletně pronajato, na ploše 32 tisíc metrů čtverečních nabízí 80 obchodů a služeb. Vyrostlo na zelené louce, v sousedství bývalého rybníku.

Když se tehdy bagry zakously do země, lidé si ťukali na čelo. „Cože, tady? Kdo sem bude jezdit, když je to mimo centrum?“ ptali se. Uplynuly dvě desítky let a Olympia patří k největším prodejním plochám v Ústeckém kraji. Přestože od té doby vyrostly v centru Teplic další dvě nové obchodní zóny Galerie a Fontána, patří nákupní dům na okraji lázeňského města k vyhledávaným. „Jezdíme tam několikrát za měsíc. Nakoupit, najíst se nebo se jen projít po obchodech. Naučili jsme se to tehdy, když v Teplicích nic takového nebylo. Byl to pro nás takový sobotní výlet. Dodnes to dodržujeme,“ směje se Jana Pospíšilová.

Dnes tento prostor lemují silnice a chodníky, postupně se celá zóna zaplnila i dalšími stavbami automobilového, nábytkářského a dalšího průmyslu.

Místo textilky Kaufland

Další nákupní zóna je v Trnovanech. Po bývalém podniku Bonex tu už není ani památky. Místo něj zde v sousedství panelových domů v Bohosudovské ulici stojí Kaufland s velkým asfaltovým parkovištěm. Textilka, která měla v Trnovanech svoji autodopravu, skončila v roce 2002. Jako poslední padl provoz na Nové Vsi a v centru města. Bývalé garáže v místě dnešního Kauflandu přestaly fungovat mnohem dříve. Pozemky získal teplický developer Jaroslav Třešňák a otevřel v Teplicích první Kaufland.

V bývalých kasárnách v Krupce má vyrůst Lidl, lidé se k tomu mohou vyjádřit

V letech 2013 a 2014 byla v centru města postavena obchodní centra Fontána a Galerie. Obchodní centrum Galerie nahradilo stávající Prior, Fontána „smetla“ starší zástavbu a nikdy nedostavěný bytový dům na náměstí Svobody.

Když do interaktivní mapy na Googlu zadáte pokyn pro vyhledání supermarketů a hypermarketů na území Teplic, zapíchne vám vyhledavač do plánku města 14 praporků. Pod jedním z nich svítí také Kaufland u fotbalového stadionu. Vyrostl v místě, kde řadu let fungoval a nakonec se rozpadl zimní stadion. Na střeše současného marketu je lanové centrum. V republice svým umístěním neobvyklé. „Je to spojení nakupování se zábavou a sportem,“ argumentoval před lety při výstavbě podnikatel Třešňák, když musela budova vyhovět podmínkám tehdejšího územního plánu, který dotčený prostor vymezuje jako zónu pro rekreační a sportovní účely a občanskou vybavenost.

Pamatuje ještě někdo na Interspar? Také ten byl jedním z prvních marketů v Teplicích. Dnes jej nahradil Albert. Stojí v prostoru, kde se dříve hrával fotbal. Místo zvané Drožďárna protíná pod zemí parovod, kousek vedle v uzavřeném korytu pak Sviní potok.

Uživí se? To je na nich

Obchodních míst je v Teplicích celá řada. To, zda se uživí, záleží na nich. Dlouholetý primátor Jaroslav Kubera na otázky novinářů, zda by nemělo město supermarkety regulovat, vždy odpovídal: „Nebudeme jim zasahovat do obchodní strategie. Ani nemůžeme. Je na nich, aby si vždy spočítali, zda se jim vyplatí v daném místě postavit novou prodejnu.“

Už se to blíží, nová prodejna v Proseticích má termín otevření

Nejnovějším marketem v Teplicích teď bude Lidl. V pořadí třetí provozovna tohoto obchodního řetězce vyrostla v Proseticích, předchozí dvě jsou v Nákladní ulici a v Galerii. První nákupní vozíky do nové prodejny umístěné na okraji prosetického sídliště na výpadovce z Teplic zákazníci zavezou v pondělí 27. června.

Česká republika se může pochlubit tím, že má nejhustší síť supermarketů a hypermarketů v celé Evropě. Podle informací z posledního průzkumu zveřejněného před třemi lety na portálu Česko v datech mělo v rámci ČR zdaleka nejhustější síť obchodů město Liberec, kde na tisíc obyvatel připadlo 1 440 metrů čtverečních nákupních ploch. V závěsu za ním byly Teplice a Olomouc, kde maloobchodní plocha přesahuje 1 200 metrů čtverečních. Naopak nejméně obchodů je v Moravskoslezském kraji. Města jako Karviná, Frýdek-Místek nebo Havířov evidují méně než 300 metrů čtverečních maloobchodních ploch na tisíc obyvatel.