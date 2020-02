Stačí jim plavky, ručník, žabky a dobře nabroušená sekera. Až někde u vody v zimním období potkáte takto vybavenou partičku lidí, vězte, že jde o místní otužilce. Kapesníky na rýmu nepotřebují, chřipkové epidemii se vysmívají. Spolek otužilců Teplicka se postupně rozrůstá. Na jejich životu prospěšného koníčka teď dokonce získali úřední razítko.

Otužilci v rybníku na Cínovci. | Foto: Milan Stryja

Venkovní otužování se na Teplicku stává čím dál populárnějším. „Je nás více než 40. Scházíme se, abychom se ponořili do jezera Barbora nebo do Dlouhého rybníku na Cínovci,“ říká Jiří Štábl, který společně s dalšími milovníky chladu Davidem Venclem a Milanem Stryjou spolek otužilců založili. V těchto dnech jejich aktivity oficiálně posvětil zápisem do centrálního spolkového rejstříku krajský soud v Ústí. Jmenují se Otužilci Teplice.