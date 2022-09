Architekt z teplického studia MISE Petr Sedláček hovořil o možnosti navýšení kapacity stání v Trnovanské ulici, které by bylo možné zkombinovat s víceúrovňovým parkováním. „Jeho studie by v ideálním případě umožnila rozšíření stávajících přibližně 560 míst na víc než dvojnásobek,“ zmínil mluvčí města Robin Röhrich. Vedoucí odboru dopravy Milan Slepička představil veřejnosti návrh na zvýšení počtu parkovacích míst ve Zrenjaninské ulici v Řetenicích, kde by se po rozšíření mohlo parkovat po obou stranách ulice a další místa by měla přinést úprava obslužných komunikací kolem domů. Celkem by v místě podle něj přibylo téměř 120 parkovacích stání.

Podle primátora Teplic Hynka Hanzy všechny návrhy spojuje snaha o co nejmenší vliv na městskou přírodu. „V mnoha případech po městě není možné zvýšit počet míst k parkování, aniž bychom nějakou část trávníků nebo několik stromů neubrali. V obytných částech ale návrhy počítají s opravdu minimálním zásahem do zeleně,“ poznamenal Hanza. Proto u všech nových staveb chce vedení města jít směrem tzv. modrozelené infrastruktury. „To znamená, že v objektu a jeho okolí se využije veškerá voda, která v místě v podobě srážek spadne, a prvky fasády, střech i chodníků budou napomáhat udržet nižší teplotu a příjemnější klima,“ řekl primátor.

Místo parkoviště v Alejní ulici může být parkovací dům se sportovní halou

Při debatě dostali lidé z veřejnosti možnost se k plánovaným akcím vyjádřit. Obyvatel ulice U Zámku se rozčiloval nad tím, že „jeho“ ulice je plná aut, a to ne pouze těch, kteří zde bydlí. Často zde místa zaberou i návštěvníci sousední zámecké zahrady. „Když se vracím domu odpoledne, nemám kam zaparkovat. O večerní hodině ani nemluvím. Jezdíme kolem bloku, abychom našli alespoň jedno místo. I toto je potřeba řešit,“ shrnul.

Podle dalšího muže, který se zapojil do diskuze, by město mělo řešit nejprve právě potřeby parkování na sídlištích pro místní. Pak teprve pro návštěvníky města a stavět jim parkovací domy.

Podle primátora Hanzy má město plán, který má parkování ve městě řešit komplexně. V případě výstavby parkovacího domu jde o vizi. Stejně jako o budoucnost, kdy by rodina s více auty mohla mít při parkování u domu v sídlišti první auto zdarma a za další už platit poplatek.