Akce se koná od 8 do 17 hodin v Aquacentru Teplice. Plavecká soutěž je určena příznivcům kondičního plavání všech věkových kategorií. Je to šance otestovat si svoji aktuální formu a zároveň se na chvíli ocitnout v roli jednoho z reprezentantů města.

Jestliže uplavete 100 metrů, můžete se zapojit do plavecké štafety měst. Teplickou část ve středu 6. října pořádá Dům dětí a mládeže za finanční podpory Statutárního města Teplice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.