Voněla celá novotou, bílá malba na stěnách tříd nestihla ještě ani chytit nažloutlý odstín. Aby také ne, když byla ještě „novorozeně“. Psal se rok 1951, když začala v Teplicích svoji kariéru průmyslová škola. Jako nová školní budova fungovala teprve 4 roky, když do jedné z lavic usedl mladík Zdeněk Traxler. Od té doby uběhlo hodně vody. V pátek se 80letý spokojený důchodce vrátil na místo činu. Připomenul si svá školní léta, nahlédl do kronik a také si prohlédl současné učebny.

„Hodně se toho změnilo. Duch školy je ale stále stejný. Učebny prošly modernizací, dnes už mají žáci jiné stroje a pomůcky pro výuku. Ale je to stále stejná průmyslovka, jakou jsme měli tehdy my,“ zavzpomínal.

V podobném stylu komentovali svoji návštěvu ve škole další jeho vrstevníci. Podívat se přišli i ti z prvních maturitních ročníků. Jako jejich pravnuci by si mohli připadat loňští absolventi, kteří rovněž nechyběli.

Teplická škola oslavila 70 let své existence. Výročí průmyslovky zpestřil doprovodný program. Ať už v podobě autosalonu, v rámci kterého mohli návštěvníci vidět naleštěné současné modely, ale také jejich letité předchůdce. U kašny na náměstí totiž parkovala veteránská auta. Ukázky různých strojírenských i automobilových oborů a také prezentace partnerských organizací probíhaly v jednotlivých učebnách a dílnách.

Zavzpomínat přišel také pan Josef. Do Teplic kvůli tomu přijel až z Děčína. Byl domluvený s jeho bývalým spolužákem, ale ten nakonec výlet do lázeňského města zrušil. „Měli jsme se tu sejít po 10 letech. Naposledy jsme tu byli spolu v lázních. Oba jsme absolventi. Měl ale rýmu, tak raději zůstal doma. Požádal mě, abych mu to všechno nafotil,“ prozradil 62letý muž. „Prošel jsem učebny, našel se na seznamech absolventů a ještě bych se chtěl podívat na ta auta, co tu mají vystavená. Ta taky Frantovi nafotím, aby to bylo komplet,“ smál se.

Objekt jako průmyslová škola slouží od roku 1951. Dominantní budova na dnešním Benešově náměstí ale stála už před ustanovením této střední školy. Postavil ji pražský stavitel Rudolf Tereba.