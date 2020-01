Řeč je o mikročipu pro psy. Má ho třeba jezevčík Brok, který je součástí rodiny Svobodových z Teplic. Nikoli ale z povinnosti, kterou majitelům psů od začátku roku ukládá zákon, nýbrž kvůli snadnější identifikaci, kdyby se zaběhl daleko od domova.

„Psa máme očipovaného už dlouho. Nijak mu to neublížilo. Navíc, kdyby se nám někam zaběhl nebo nám ho někdo ukradl, tak ho můžeme právě přes jeho kód najít a dokázat tak, že je náš,“ domnívá se jeho majitelka Milada.

Povinné čipování všech psů zavedla od 1. ledna novela veterinárního zákona. Přesné označení zvířete má zaručit především větší kontrolu. Jenže samotný čip nic takového neumí, pouze v sobě nese číselný kód. Údaje o psech a jejich majitelích jsou až v databázích, které jsou dobrovolné a zatím soukromé. Stát svůj veřejný registr teprve chystá.

Za chybějící mikročip hrozí majitelům psů až dvacetitisícová pokuta. Postih pejskařům přímo na ulici ale zatím nehrozí. Strážníci je prověřovat nebudou. „Takové kontroly očipování zvířete nejsou ani v naší režii, nejsme pro to oprávnění. To by měla dělat veterinární správa,“ říká ředitel teplické městské policie Michal Chrdle.

Ani Státní veterinární správa ale podle mluvčího Petra Vorlíčka nechystá v souvislosti s novou povinností majitelů psů mimořádné kontroly v terénu. Čekají je ale například při různých psích výstavách.

Vedení Teplic předběhlo zavedení státní centrální registrace a vyšlo vstříc místním majitelům zaběhnutých psů tím, že spustilo vlastní městskou databázi. Díky ní mohou pejskaři, třeba při úhradě poplatku za roční pobyt zvířete v Teplicích, propojit čip čtyřnohého mazlíčka se jménem majitele, kontaktem a adresou jeho bydliště.

V případě, že se takto zaznamenané zvíře zaběhne, mohou tepličtí strážníci při jeho odchytu snadněji dohledat majitele. „V očkovacím průkazu má pes nálepku s čárovým kódem, kterou do naší databáze načteme a spojíme s údaji jeho majitele. Je to od nás taková služba navíc. Nebylo to nic náročného, čtečky už strážníci na služebně mají,“ podotýká primátor Teplic Hynek Hanza.

Odchycené psy v Teplicích končí v městském útulku v Proseticích, o který se stará právě městská policie. Většinu zaběhnutých či odložených zvířat se daří v relativně krátké době udat třeba do pěstounské péče. Mají zde ale také několik dlouhodobě umístěných psů. „Nicméně i ti už mají rovněž své čipové označení,“ konstatuje Chrdle.

Centrální evidence čipovaných psů má podle mluvčího Státní veterinární správy vzniknout až k 1. lednu 2022. „Přes čip půjde potvrdit také například to, že je zvíře očkované proti vzteklině,“ vysvětluje Vorlíček.

Podle veterináře Karla Chvátala jde o administrativní rozhodnutí od stolu, které není dotažené do konce. „Podařilo se tím akorát dobře vystrašit obyčejné lidi, že budou platit pokutu 20 tisíc korun, když psa neoznačí,“ je přesvědčen zvěrolékař. Stejně jako jeho kolegové i on zaznamenal v posledních měsících zvýšenou poptávku po čipování psů.