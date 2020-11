Rodina Mráčkova z Teplic v tom má jasno. Místo auta produkujícího emise si pořídila šlapací rikšu. Tatínek Jakub ji občas využívá pro přepravu drobného nákladu. Maminka Ludmila jako MHD pro své tři děti.

„Někdy jich tam naskládám i pět,“ směje se. Málokdo může říci, že do školky přijel na rikše. „To je teď jedna z mých hlavních cest. Ráno z domova ze Šanova v Teplicích až do lesní školky v Proboštově a pak zase zpět,“ říká. „Už jsme s tím byli na dovolené v Drážďanech. A bylo to super. Z Ústí to už bylo podél vody pohodové po cyklostezce,“ uvádí.

Atrakce pro okolí

„Výhodou je, že si zaparkujete, kde chcete, nemusíte vyhledávat místa na placených parkovištích přeplněných auty,“ přidává další plus ekologického vozidla. „Zastavím přímo před obchodem, nikomu to nevadí, pro lidi to je spíše atrakce.“

Rodina Mráčkova se snaží žít ekologicky. Ludmila se věnuje i skautské činnosti. V letních měsících pracuje na táboře. Samozřejmě opět ekologicky zaměřeném. „Vystačíme si na kousku louky úplně sami. Dokonce i proud si vyrobíme, nepotřebuje žádnou přípojku.“

Seriál Deníku: Zelená změna u vás



Zdroj: DeníkKaždá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které mohou naši zemi změnit v lepší místo k životu, pomoci naší krajině. A pomoci omezit změny klimatu. Deník vám bude pod logem „Zelená pro Evropu“ přinášet ve spolupráci s EURACTIV.cz zprávy o tom, co to bude znamenat pro EU i pro každého z vás, příběhy z vašeho okolí, bude zkoumat, koho a jak se může tato změna dotknout. A jak ji dobře využít. Třeba i ve vaší obci.