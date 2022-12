Návrh rozpočtu na příští rok připravoval tým Romana Jodase, který je vedoucím finančního odboru města. Autor ve svém komentáři návrhu vypichuje významné investiční akce, které by měly být v příštím roce realizovány. Po finanční stránce tyto akce představují až 711 z 840 milionů celkových investic. Největší balík peněz by v této kategorii měl jít do modernizace trolejbusové dopravy v lázeňském městě s cílem mít do budoucna vlastní MHD, navíc zcela bezemisní. V rozpočtu je vyčleněno 165 milionů korun na nákup 8 kratších a 2 delších nízkopodlažních trolejbusů. Dalších necelých 20 milionů korun je určeno na vybudování propojky trolejbusových tratí u okruhu u Nových lázní a Aquacentra.

Více než 80 milionů korun je plánováno do větších rekonstrukcí ulic. Konkrétně jsou vyjmenované Palackého, Jugoslávská a Stará Duchcovská.

Bude se brát z rezerv

Balík investičních výdajů počítá také s plánovanou revitalizací horního rybníku v Zámecké zahradě. Zde si město alokuje v pokladně částku 20 milionů korun. Přípravné práce začaly už letos. Rybník je vypuštěný, rybáři převezli ryby do jiných vod. Přes zimu zůstane horní rybník bez vody.

Nemalé částky padnou rovněž v případě dalších dvou plánovaných akcí. Konkrétně jde o pokračování prací na rekonstrukci domu kultury (zde je v rozpočtu vymezena částka 95 milionů) a očekávanou realizaci nové přípojky termální vody pro šanovské Aquacentrum (50 milionů). Konkrétní ucelený plán investic je k dispozici na stránkách města, kde je plán rozpočtu zveřejněný.

Město bude muset v případě investic sáhnout do rezerv. Příjmy Teplic se v roce 2023 předpokládají ve výši 1,377 miliardy. Výdajová položka má hodnotu 2,046 miliardy. Rozdíl uhradí město z dostupných zdrojů minulých let. Ani v takovém případě ale pokladna nezůstane do budoucna prázdná. Město si nebude muset vzít úvěr a tím pádem se zadlužit. Bezdlužnost Teplic nadále zůstává jednou z hlavních priorit, kterou takto nastavil už před lety tehdejší primátor Jaroslav Kubera.

Zastupitelstvo města, které by mělo rozpočet schvalovat, se bude konat v pondělí 19. prosince.