Příjmy v okresním městě plánují ve výši 1,1 miliardy korun, výdaje jsou předpokládané o 300 milionů vyšší. Na pokrytí naplánovaného schodku budou muset sáhnout v Teplicích do rezerv z minulých let, ve kterých mají naspořeno skoro 700 milionů.

Z velkých výdajů, jejichž celková částka činí skoro půl miliardy, se město hodlá v příštím roce zaměřit na investice do výstavby trolejbusové trati například v ulici Obránců míru, Maršovská, J. Koziny a Bohosudovská. Nakupovat se budou i nové trolejbusy. Počítá se s další opravou škol. Městská policie má dostat další peníze na kamery. Nemalá část půjde do oprav chodníků a také na nová parkoviště. Počítá se také například s plánovanou modernizací vstupu do domu kultury. Peníze půjdou i na sport.