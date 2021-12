Teplice plánují na příští rok schodkový rozpočet, využijí zdroje z minulých let

V Teplicích plánují na příští rok výdaje v přibližné výši necelých 1,6 miliardy korun. Přičemž příjem do pokladny města by měl být ve výši 1,1 miliardy. Schodek v předpokládané částce 452 miliardy korun pokryjí úspory města z minulých let.

Náměstí Svobody v Teplicích. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Rozpočet pro příští rok v pátek 10. prosince odpoledne schválili zastupitelé. Na řadu by v rámci investic měly přijít dlouhodobě připravované projekty, například rekonstrukce foyer domu kultury, či vytvoření bezbariérového přístupu do Zahradního domu, kde se konají koncerty a také svatby. Peníze půjdou také do modernizace venkovního slunění vedle Aquacentra.