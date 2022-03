Setkání se jako řečníci zúčastní například senátor Marek Hilšer, teplický pedagog a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák nebo odborník na témata informační války a dezinformací Josef Holý. Vystoupí také ukrajinská maminka z Kyjeva, která před válkou utekla právě do severočeského lázeňského města.

Sláva Ukrajině! Camo 20metrovým graffiti v Teplicích složil hold napadené zemi

„Hluboce soucítíme se statisíci lidmi, kteří museli v prvních dnech války opustit své domovy jen s tím, co se vejde do batůžku. Na happeningu se proto lidé dozvědí mimo jiné i to, jak konkrétně pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří našli útočiště v Teplicích,“ doplnila Fialová Seifrtová.

Jak se do pomoci lidem prchajícím před válkou zapojí teplický magistrát, lidem nastíní zástupce vedení města.

V průběhu akce zazní ukrajinská a česká hymna v podání členů Severočeské filharmonie Teplice, programem bude provázet teplický divadelník Zdeněk Rusín.