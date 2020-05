Když v předešlých letech teplická ikona pouliční zábavy Petr Stolař poukazoval na to, že Lázeňská se jako původně zamýšlená promenádní slavnost stala už pouze komerční akcí a ztratila tím svého ducha, nebral jeho poznámky nikdo příliš vážně. Do karet mu letos na jaře nahrála situace okolo koronaviru. Poslední květnový víkend bude v Teplicích oproti letité tradici odlišný.

„Není snad nikoho, kdo by si nevšiml, že letošní jaro je poněkud jiné. Což jsme si udělali ale jen my, lidé. Protože je ale také pravdou, že jaké si to uděláme, takové to budeme mít, rozhodl jsem se, že nějaký smutek ani beznaděj do svého života vstoupit nenechám,“ míní teplický divadelník. „Oslovil jsem proto nejprve pár přátel z řad hudebníků a divadelníků, nakonec i vedení města Teplice. S ohledem na současný stav všichni podpořili moji původní myšlenku, že zahájení lázeňské sezóny nemusí být jen formou velkých pódií s desítkami interpretů. Letos bude tím, co si lidé často na největší kulturní události v roce pochvalují – setkáním s přáteli v kulisách historického centra,“ dodává.

Jak to bude v reálu vypadat? V neděli do ulic vyrazí lidé v kostýmech. Představovat budou známé osobnosti, které v minulosti lázeňské město navštívily. Teplice se tak vrátí do období, kdy se jim přezdívalo Malá Paříž. Právě korzování v uličkách a parcích tu bylo vyhlášeným lákadlem. Podle Stolaře se do tzv. Lázeňského korza, tedy poklidného odpoledního špacíru, může zapojit každý.

Ve 14 hodin do historického vozu před teplickou radnicí usednou páni radní, aby přejeli na Zámecké náměstí pozdravit majitele zámku. Lázeňské korzo tam zahájí tóny romantického klavíru Rudolfa Holčáka. „Na třicet historických postaviček se od morového sloupu rozejde všemi směry a až do 18. hodiny budou procházet centrem Teplic, kde je budou lidé potkávat,“ líčí autor akce.

Johann Wolfgang von Goethe projde například kolonádou, Lázeňskou uličkou, Zámeckou zahradou. V Lípové ulici a posléze také v Šanovském parku budete moci potkat Mozarta. A řadu dalších. „Navzájem se spolu potkají, pozdraví a pronesou pár vřelých slov. Lidé si s nimi mohou pohovořit nebo se vyfotografovat,“ zve do ulic Stolař.

V kostýmu se objeví také teplický primátor Hynek Hanza. „Kým ale budu, zatím nevím. Podle toho, do čeho se dneska na zkoušce v divadle vejdu,“ zmínil v pátek ráno.

Malá Paříž, to byla především vzájemná úcta a noblesa v ulicích. „Už se těším na desítky krásných dam v kloboucích, s košíkem a paraplíčkem, doprovázených pány s hůlkou a pokrývkou hlavy, kterou při každém pozdravení zlehka přizvednou. Kdo vládne tónům melodií, nechť přibere s sebou hudební nástroj, kytaru, flétnu, harmoniku. Oživíme lázeňské odpoledne se vším všudy,“ těší se na nedělní korzování za organizační tým Divadla V Pytli jeho vedoucí. Lákadlem má být také fotosoutěž. Nejkrásnější lázeňský pár v kostýmu bude moci poobědvat s primátorem.

Program chtějí podpořit místní restaurace, někteří provozovatelé si na své terasy objednali na neděli hudební produkci. Hrát a zpívat se má také u Zahradního domu.

Kam ještě v Teplicích, když není Lázeňská:

Sobota 30. května:

Restaurace Pod lampou – terasa:

16:30 – 18:00 hod. – Alex Glizé (Fra) – kytara

18:00 – 19:30 hod. – Hot sisters – swing

Hvjezda Teplice-Šanov, terasa:

18:00 – Grafit – repertoar teplické kapely se skládá z převzatých rockových hitů 80. let. (Boston, Foreigner, Deep Purple, Nazareth, Europe apod)

Akustický Altán – Altán u Zahradního domu:

18:00 – Smyčcový kvartet Milana Galyáše

19:00 – North Czech capella – A. Vivaldi – Čtvero ročních období

– W.A.Mozart – Malá noční hudba

Neděle 31. května:

Altán u Zahradního domu:

První Malá Paříž 2020

15:00 – Hot sisters – duo dvojčat Lamošových se svým dvorním pianistou.

16:00 – Gejza Sendrei – známý teplický klavírista opět na scéně

17:30 – La Belle Vie – Zdenka Trvalcová (zpěv), Michal Mihok (akordeon), Tibor Žida (kytara) – trojice, která provází Malou Paříž od jejích počátků.

18:30 – Sarah & The Adams – manželské duo přijede do Teplic poprvé. Zpěvačka Šárka Adámková nedávno vydala kapela svou třetí desku a poprvé jsou texty v češtině.

19:30 – Furyant – možná poslední koncert s pianistou Martinem Illešem. Tahle teplická kapela je lepší než si myslí a je to jedna z věcí, která ji dělá ještě lepší. Rozhodně stojí za to si její hudbu poslechnout. Navíc právě pracují na nové desce.