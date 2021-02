Silnice v Teplicích jsou pokryté sněhem. Lidé by měli být opatrní nejen na cestách, sníh komplikuje dopravu i samotnou chůzi.

Situace na silnicích v pondělí 8. února v 11.00 hodin, úsek Úpořiny přes Bystřany až do Teplic | Video: Petr Málek

Hlavní tahy z Teplic do Duchcova nebo do Bíliny jsou od osmi hodin v pondělí 8. února silničáři upravené, s opatrností sjízdné. Při cestě do hor jsou silnice zasněžené, čekejte zde mlhy. Policisté v Teplicích řešili po osmé hodině dopravní nehodu v ulici Fráni Šrámka, na křižovatce s Antonína Sochora se srazila dvě auta.