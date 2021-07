Kdyby se chtěl někdo účastnit soudních jednání a mít poradní hlas z lidu, může se přihlásit na radnici. Okresní soud v Teplicích totiž hledá nové přísedící pro další čtyřleté volební období.

Soudní síň. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Karel Pech

Předpokladem pro výkon funkce je dosažení 30 let věku, svéprávnost a bezúhonnost. Zájemci se mohou přihlásit na radnici do poloviny srpna. Přísedící se účastní jednání všech trestních řízení před okresním soudem, jestliže rozhoduje jako soud prvního stupně a řeší zločin, u něhož je spodní hranice trestní sazby pět let a více.