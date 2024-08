Svalená zeď v podstatě zcela zničila několik zaparkovaných aut. Událost se obešla bez zranění. Případ řeší majitel objektu přes pojišťovnu.

Případem se na základě podnětů od lidí zabývá ale také policie. "Celou událost prověřujeme. Úkony tretního řízení zahájeny nebyly. Jde o škodnou událost," uvedla mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová.

K pádu došlo v noci na pondělí 19. srpna při silném větru. Nárazový vítr se opřel v noci do vysoké cihlové stěny, která ještě zbyla v rámci probíhající demolice objektu v soukromém areálu v teplické části Prosetice. Než ji dělníci stačili shodit, postaral se o to vítr. Cihly v důsledku pádu vysoké zdi zasypaly automobily zaparkované za několik metrů vzdáleným betonovým oplocením areálu.

"Byla to šupa. Probudil mě hluk okolo čtvrté hodiny ráno. Pak už jsem jen viděl z okna, co se stalo. Naštěstí se nejednalo o mé auto. Já parkuji jinde," řekl na místě Deníku muž z přilehlého sídliště.

Vítr shodil zeď, zničená je celá řada aut, Teplice, Prosetice. | Video: Deník/Petr Málek

Auta u zdi stát mohla, šlo o veřejnou komunikaci bez jakéhokoliv záboru. „Jde o jednosměrnou komunikaci a běžně se tam mnoho let parkovalo, čemuž nebrání ani pravidla silničního provozu ani dopravní značení. Odborem nebylo v místě povoleno umístění žádného přechodného dopravního značení, které by zakazovalo parkování. Ani o to nebylo do dnešního dne ze strany vlastníka přilehlého objektu požádáno,“ citoval v pondělí server iDNES.cz mluvčí teplického magistrátu Adinu Sedlákovou.