„Hudební příznivci se tak budou moci sejít s přáteli ve své oblíbené hospodě a k tomu jim budou celé odpoledne hrát kapely,“ okomentoval chystanou akci Antonín Moravec. Právě on coby pořadatel Malých Paříží v Teplicích dostal tento projekt na starost.

Koncerty během soboty 25. června a v neděle 26. června budou na všech určených místech bezplatné, návštěvníci ale mohou ocenit účinkující dobrovolným příspěvkem do klobouku. Novinkou letošního ročníku bude bezplatná přeprava zájemců o koncerty na Doubravce autobusem VISIT Teplice.

Program:

Restaurace Rajče - Jos. Hory 2821, Teplice

Sobota:

15.00 – Petr Kadlček – teplický rodák, člen skupin Natural a Emise

16.30 – Lucia Chugai – výborná jazzová zpěvačka s doprovodem

18.30 – Oksyi – pražská písničkářka s vlastní tvorbou a ukrajinskými kořeny

20.00 – Schlak – teplická rocková legenda

Neděle:

15.00 – U-style – americká country

17.00 – Pirates of the Pubs – irská hospodská muzika

18.30 – Album - teplicko-chomutovská bluegrassová formace

20.00 – Hadice – teplická coverová skupina

Hvjezda - Antonína Sochora 1440/4

Sobota:

15.00 – Vojnar family band – hudební rodinný klan

17.00 – Recovery – teplická rocková skupina s vlastní tvorbou

19.00 – Petr Kadlček – teplický rodák, člen skupin Natural a Emise

20.30 – BB Flink – ústecká coverová rocková skupina

Neděle:

15.00 – Divadlo Na Klice

17.00 – U-style – americká country

19.00 – Mára Blue trio – frontman skupiny Blue Rocket a Lepších večerů

20.30 – Stará škola – unplugged – ústecká rocková legenda

Nádraží Zámecká zahrada, Litoměřická 1001/15, Teplice

Sobota:

15.00 – Štěpán a Brigita – folkové duo z Prahy

16.30 - HlasIvky - autorský projekt teplické houslistky Ivy Jaške Příhonské

18.00 – Ukrutná veverka – teplická folková skupina

20.00 – Recovery - teplická rocková skupina s vlastní tvorbou

Neděle:

15.00 – Divadlo Krabice Teplice – divadlo pro děti i dospělé

16.00 – Aneta & The Soul Uncles – profesionální pražští hudebníci v novém společném projektu

18.00 – Gerald James Clark – jihoafrický kytarista a zpěvák

20.00 – Pirates of the Pubs – irská hospodská muzika

U opiček, U Zámecké zahrady 522/2, Teplice

Sobota:

14.00 – Tři v klobouku – děčínské hudební trio – jazz-swing

15.30 – Sissos – australské sesterské duo – folk, soul

17.00 – Iva Šulcová + Tomáš Kostka - děčínské hudební duo

Neděle:

14.00 – Skok – teplická folková skupina

15.30 – Štěpán a Brigita - pražské folkové duo

17.00 – Mára Blue trio - frontman skupiny Blue Rocket a Lepších večerů

Divadelní terasa, U Císařských lázní 761/4, Teplice

V sobotu zde program není z důvodu konání soukromé akce.

Neděle:

15.00 – HlasIvky – autorský projekt teplické houslistky Ivy Jaške Příhonské

16.30 – Sarah & The Adams – skvělý autorský folk

18.30 – Jula Baroš kvartet – jazzové standardy v podání špičkových českých hudebníků

20.00 – Troiss – worldmusic, jazz

Šanovská kovárna, Ul. Pod Doubravkou 1337, Teplice

Zde program jen v sobotu.

Sobota:

15.00 – Pavel Houfek, Eliška Jirsová, Kačka Špeciánová – teplický hudebník s krásnými zpěvačkami

17.00 – Oksyi – pražská písničkářka s vlastní tvorbou a ukrajinskými kořeny

19.00 – Tři v klobouku - děčínské hudební trio – jazz-swing

KNAK, Rooseveltovo nám. 3, Teplice

Sobota:

15.00 – Recovery - teplická rocková skupina s vlastní tvorbou a českými texty

17.00 – Petr Kadlček – teplický rodák, člen skupin Natural a Emise

19.00 – Vojnar family band – hudební rodinný klan

Neděle:

15.00 – Mára Blue trio – frontman skupiny Blue Rocket a Lepších večerů

16.30 – Hadice – teplická coverová skupina

18.00 – Stará škola unplugged – ústecká rocková legenda

20.00 – Album – teplicko-chomutovská bluegrassová formace

Monopol, Zadní trakt Hotelu – vjezd z ulice Českobratrská

Sobota:

15.00 – Iva Šulcová + Tomáš Kostka děčínské hudební duo

17.00 – BB Flink - ústecká coverová rocková skupina

18.30 – Lucia Chugai – výborná jazzová zpěvačka

Neděle:

15.00 – Troiss

17.00 – Pavel + Káča

19.00 – Sarah & The Adams

Benešovo nám. :

Sobota:

14.00 – Ukrutná veverka – teplická folková skupina

15.30 – Oksyi - pražská písničkářka s vlastní tvorbou a ukrajinskými kořeny

17.00 – Vojnar family band - hudební rodinný klan

Neděle:

14.00 – Jula Baroš kvartet – jazzové standardy v podání špičkových českých hudebníků

15.30 – SKOK – teplická folková skupina

17.00 – Justin Lavash – anglický kytarový mág, blues

Doubravka:

Sobota:

14.00 – Sissos – australské sesterské duo, folk, soul

15.15 – SKOK – teplická folková skupina

16.30 – Štěpán a Brigita - folkové duo z Prahy

Neděle:

14.00 – Eva Vargo - litvínovská písničkářka

15.30 – Marie Tilšarová - písničkářka z pod Řípu

17.00 – Troiss – worldmusic, jazz

Zahradní dům, U zámku 525/1, Teplice

Jen sobota, v neděli se koná 6. Malá Paříž

Sobota:

15.00 – Gejza Sendrei – oblíbený teplický pianista

16.30 – Tři v klobouku – jazz, swing instrumental

18.30 – Gejza Sendrei

20.00 – Pavel Houfek, Eliška Jirsová a Kačka Špeciánová - kromě zpěvu se můžete těšit i na taneční vystoupení!

Neděle - 6. Malá Paříž :

15.00 - Big band Bonit - koncert k oslavě 40. výročí založení prestižního orchestru.

17.00 - Jula Baroš kvartet - vynikající teplický jazzový trumpetista se svou skupinou.

19.00 - Sissos - australské sesterské duo, které si rozhodně nenechte ujít.

20.00 - Brigita a Štěpán - folkové duo z Prahy.

U Broka, U Nových lázní 1179/15, Teplice

Sobota:

15.00 – Olda Holub – teplický muzikant a fotograf

17.00 – Pavel Houfek, Eliška Jirsová a Kačka Špeciánová

18.30 – Štěpán a Brigita – folkové duo z Prahy

20.30 – Lucia Chugai – výborná jazzová zpěvačka

Neděle:

15.00 – Album – teplicko-chomutovská bluegrassová formace

17.00 – Eva Vargo – litvínovská písničkářka

19.00 – Marie Tilšarová – písničkářka z pod Řípu

20.30 – Sarah & The Adams - skvělý autorský folk

Pod lampou, Lípová 337/10, Teplice

Jen neděle, v sobotu jsou v Šanovském parku Živé Teplice

Neděle:

15.00 – Justin Lavash – anglický kytarový mág, blues

17.00 – Marie Tilšarová - písničkářka z pod Řípu

18.30 – Eva Vargo – litvínovská písničkářka

20.00 – Gerald James Clark - jihoafrický kytarista a zpěvák