V pondělí to na základě doporučení rady města schválilo zastupitelstvo. Peníze pro obce budou rozloženy následovně: obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice půjde 300 tisíc, městu Kryry na pomoc postižené části města Stebno finanční pomoc ve výši 400 tisíc korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.