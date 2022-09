Na desítce linek o celkové délce přibližně 80 kilometrů jezdí v současné době třicítka trolejbusů. Město chce do budoucna pokračovat v nákupech hybridních vozů, které postupně nahrazují autobusy. „Jsme s nimi spokojeni. Osvědčily se. Dobrá zkušenost je s výdrží baterií i manipulací s vozidlem. Mohou kdykoliv sundat „tykadla“ a jet mimo trať. Umí v případě potřeby zajet i do sousedních obcí, pokud se chtějí připojit na MHD,“ řekl primátor Teplic Hynek Hanza.

Letošní rok je pro trolejbusovou dopravu v Teplicích narozeninový. V sobotu 10. září se konaly oslavy. Teplicemi se proháněly historické vozy. Z kronik Deník u této příležitosti vybrali několik mezníků a zajímavostí.

Konkrétně 1. května 1952 byl den, který se zapsal do historie Teplic z hlediska městské dopravy výrazným písmem. V ulicích byl slavnostně zahájen trolejbusový provoz na prozatím poměrně skromné trolejové síti vedené od hlavního nádraží přes Benešovo náměstí, kolem divadla do Šanova a ulicí Jankovcovou, Wolkerovou a Vrchlického zpět k nádraží. Současně s touto tratí byla vybudována ještě manipulační trať do vozovny, která je ve městě jako součást trolejových tratí dodnes.

Několikrát během uplynulých 70 let hrozilo, že by trolejbusy v Teplicích přestaly jezdit, a město by šlo cestou autobusové dopravy. Nikdy se ale k tomuto záměru nepřistoupilo. Po autobusovém boomu se počátkem 80. let trolejbusům opět začalo dařit a na řadu tak přišly další výstavby nových tratí, a to zejména do vznikajících sídlišť.

K zajímavostem teplických tratí patří například to, že od roku 1962, tedy od výstavby dnes už neexistujícího směru trolejí do Novosedlic, byla až do roku 1989 trolejová stopa pro vjezd do vozovny v ulici Emílie Dvořákové odpojena od ostatní sítě. Řidiči trolejbusů tudíž při „zátahu“ do garáží museli přehazovat „tykadla“ na nepřipojenou stopu.

V roce 1992 byla tehdejším dopravním podnikem zpracována koncepce rozvoje trolejbusové dopravy v Teplicích, ze které vzešlo sedm zásadních trolejbusových tratí, které bylo vhodné dobudovat pro celistvost celé sítě.

Teplice vytváří komplexní síť dodnes. Vloni se rozšířily v Trnovanech možnosti pro trolejbusy, které musí jezdit výhradně "po troleji". Město pro ně nechalo vybudovat novou trať ulicemi Bohosudovská, Jana Koziny, Maršovská a Obránců míru. Většina sítě je po Teplicích hotová, zbývá osadit ještě poslední plánovaný úsek, který u Aquacentra propojí šanovský okruh u Nových lázní s Jankovcovou ulicí.

Podle vedení města se finanční náročnost tohoto projektu blíží ke 100 milionům korun. Pomohou státní peníze. Město na to ze státního fondu získalo dotační podporu ve výši zhruba 40 milionů korun. „Tento projekt je pro nás důležitý, abychom lépe propojili městskou hromadnou dopravu, jinak už máme v podstatě vše připraveno. Potřebujeme už jen posledních pět vozů,“ poznamenal primátor Hanza.

Pro ekologickou dopravu je všemi deseti Adam Souček z místní Strany zelených. "Voláme po tom v Teplicích už dlouho. Pomůže to především centru města, které je přetíženo osobní dopravou a kde je vysoká koncentrace škodlivin z výfuků,“ okomentoval strategii na bezemisní MHD teplický zastupitel a zároveň předseda výboru pro dopravu.