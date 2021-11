Podél panelových domů v Obránců míru, nebo k zastávce u školy Maršovská. Tam že by mohl místo autobusů jezdit někdy trolejbus? Jasně, že ano. Historie se změnila. Teď tam má město nataženou novou trať.

Nová trať pro trolejbusy v Teplicích, natažená je do ulic, kde trolejbusy nikdy nejezdily. | Foto: Deník/Petr Málek

Rozšířily se možnosti pro trolejbusy, kteří musí jezdit výhradně "po troleji". Město pro ně nechalo vybudovat novou trolejbusovou trať ulicemi Bohosudovská, Jana Koziny, Maršovská a Obránců míru. V současné době je tento úsek ve zkušebním provozu. Podívejte se do těchto ulic, co je tam nového, jak to tam vypadá, když tam jsou stožáry a na nich trolejové vedení.