FOTO: Svět plný skřítků. Děti si užívají jarní kreativní dílny u Dvořáka

Kdo si hraje, nezlobí aneb děti si užívají v teplickém Zahradnictví Dvořák a syn víkendové jarní kreativní dílny. Vyrobit skřítka si tam mohou ještě dnes, v neděli 3. března od 10 do 18 hodin. Kreativní dílny jsou určené pro kohokoliv, kdo má zájem tvořit. Vhodné jsou pro děti od 3 let. Jak to vypadalo v zahradnictví v sobotu, tak na to se můžete podívat v naší fotogalerii.

