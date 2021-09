FOTO: Rám od kola? To snad ani není možné, co vše lidé vyhodí do přírody

Pneumatiky, vybrakované ledničky a další elektronika. Boty nebo torzo bicyklu. To vše sesbírali ze země dobrovolníci, kteří se zapojili do akce Ukliďme Česko. Podívejte se, co všechno je člověk schopný natahat do lesů, a nebo vyhodit jen tak u silnice nebo do křoví v městském parku.

Do akce Ukliďme Česko se v Teplicích zapojil také primátor Teplic Hynek Hanza. | Foto: Se souhlasem H. Hanzy

Do podzimní akce se zapojili také lidé v Teplicích. Podle primátora Hynka Hanzy tento projekt Statutární město Teplice podporuje již sedmým rokem. Do ulic se vydaly čtyři týmy. Včetně toho „primátorského“. Tým Arkadie zahájil úklid už o den dříve, v pátek 17. září skupinka dobrovolníků prošla s pytlem v ruce Pohádkový les v Janáčkových sadech v Teplicích. V sobotu pak vyrazily do úklidové akce ostatní týmy: MŠ Pramínek si vybral pro úklid lokalitu Písečného vrchu a Třešňového sadu pod Doubravkou. Lidé pod hlavičkou Gymnázia Teplice zajistili úklid okolí cesty z ulice Rokle v Hudcově do ulice K Vápence v Řetenicích. A zmíněný tým primátora Hanzy měl na starosti úklid parku Na Letné. Ta socha ctí totalitu, kritizují lidé skulpturu pohraničníka na Cínovci Přečíst článek › Město podle primátora zajistilo dobrovolníkům bezmála 100 párů pracovních rukavic, 200 silnostěnných pytlů o objemu cca 100 litrů na sběr odpadu. Na skládce pak skončila více než tuna směsného komunálního odpadu a bezmála 400 kg velkoobjemového odpadu. „Pozemky ve vlastnictví města jsou uklízeny pravidelně dle schváleného harmonogramu a ve stanovené četnosti dle ročního období. K úklidu znečištěných soukromých pozemků jsou jejich vlastníci odborem životního prostředí vyzýváni. Přesto je každá ruka dobrá. Děkujeme všem zúčastněným, kteří svým úklidem přispěli k čistotě města,“ okomentoval primátor proběhlou akci.