Milan Žofka byl nesmírně pracovitým a produktivním umělcem. Je autorem více jak šedesáti keramických reliéfů, fontán, zahradní keramiky a plastik do veřejného prostoru. V Teplicích je autorem téměř dvaceti děl (fontány, reliéfy, zahradní keramika), z nichž se některé dodnes bohužel nedochovaly. Žofkova autorská tvorba zdobí také mnohé soukromé interiéry a zahrady. V Teplicích nejčastěji spolupracoval s architektem Milanem Míškem.

Keramik a sochař (1946 – 2018) je mosteckým rodákem, jeho umělecká činnost je však spojena s Teplicemi, kde žil a pracoval. Od počátku 70. let 20. století realizoval mnoho uměleckých děl ve spojení s architekturou, především v severních Čechách a v Praze. Podařilo se mu prosadit v tvrdé umělecké konkurenci i bez akademického vzdělání a zařadit se po bok autorů jako je např. Miroslav Houra, Ivan Záleský nebo Ivo Rozsypal, kteří byli stejně jako on členy Svazu českých výtvarných umělců.

Muzeum k výstavě připravilo doprovodný program: sobota 9. 10. ve 14 hodin - komentovaná procházka „Po stopách Žofkových děl v Teplicích“ (průvodce MgA. Jitka Bažantová, kurátorka výstavy) čtvrtek 14. 10. v 18 hodin - přednáška „Architektura 70. – 80. let v Teplicích“ (přednášející Mgr. Jana Tanzmannová) sobota 23. 10. v 10 a 14 hodin - workshop – tvorba a odlitek vlastního reliéfu (20 x 20 cm) (lektorka MgA. Iva Kolorenčová)

Jeho dílo teď připomíná Regionální muzeum v Teplicích. Výstava je připravena u příležitosti 75. výročí narození, které by letos keramik a sochař Milan Žofka oslavil. „Projekt představuje tvorbu umělce prostřednictvím skic, kreseb, fotografické dokumentace, keramiky, modelů a plastik z muzejních sbírek a ze zápůjčky rodiny autora,“ říká Jitka Bažantová z muzea. Součástí instalace je ukázka částí reliéfu z bývalé budovy Geoindustrie v Proboštově. Rozměrný reliéf (6 x 3 m) pracovníci muzea zachránili v roce 2019 před demolicí.

Rodák z Mostu, ale dlouhou dobu teplický patriot. Působil a žil zde u nás, a v ulicích lázeňského města to je vidět. Zemřel před třemi lety.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.