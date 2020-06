I přes finanční omezení mají ale města co nabídnout. Třeba v Krupce, která vloni vstoupila do UNESCO, nabízejí turistům kromě letitých památek novou hornickou stezku. Má dva okruhy, které turisty provedou po těžebních revírech.

„Kratší je pro rodiny s dětmi. Na trase dlouhé 4 km najdou řadu informačních tabulí, které obsahují informace o historii těžby cínu v Krupce, zajímavosti o hornictví a pro děti interaktivní seznámení s faunou i florou okolních lesů. Delší trasa měří 10 km a nabízí informační tabule s popisem významných historických důlních děl na území Krupky, Horní Krupky a Komáří vížky,“ popsala Lenka Navrátilová z městského úřadu.

Novinku pro turisty v Teplicích si přichystala místní společnost VisitTeplice. Při prohlídce města se návštěvníci nebudou muset zdržovat placením vstupného na jednotlivých památkách, které si chtějí prohlédnout. Na začátku návštěvy města si pořídí kartu TepliceCARD a pak už si jen mohou zvolit podle času, v jakém pořadí na zajímavá místa v lázeňském městě zamíří.

„Chceme tím zájemce o památky Teplic přimět k tomu, aby si prohlídku maximálně užili a nemuseli neustále přemýšlet nad placením,“ vysvětlila ředitelka turistické společnosti Pavla Lehnerová. Permanentka má verzi pro jednotlivce i celou rodinu. Oproti běžným cenám vstupného nabídne turistům úspory.

Podle Zdeňka Fekara, který společnost zaměřenou na turismus mediálně zastupuje, balíček zakomponovaný do návštěvnické karty obsahuje například vstup k ostatkům Svatého Clari, výstup na vyhlídkovou věž na Zámeckém náměstí či prohlídku teplického zámku. Karta zavede výletníky i do botanické zahrady, kam se mohou navíc z centra lázeňského města pohodlně svézt turistickým vláčkem Humboldt. Z dalších možností je prohlídková jízda kabriobusem až na vrchol Doubravky. A kdo by chtěl třeba ochutnat pivo z místního pivovaru Monopol, tak i na něj ve VisitTeplice při vytváření balíčku turistických zajímavostí mysleli.

„Všechny výhody je možné čerpat postupně, tedy i v rámci opakovaných návštěv, až do konce platnosti karty,“ dodala Lehnerová s tím, že postupně budou na kartu přidávat i další možnosti.

Také v Oseku nabízejí lákadlo pro přespolní. Letos jím má být seriál řemeslných trhů. Podle tamního starosty to je náplast za zrušenou Oseckou pouť, která měla být v srpnu. „Snažili jsme se tento nechtěný výpadek v letošní turistické sezoně nahradit něčím atraktivním,“ uvedl čelní představitel města Jiří Macháček. První tržiště s řemeslníky otevře své brány v sobotu 20. června od 8:00 do 16:00. K vidění budou nože, svíčky, šperky a jiné výrobky. Cílem akce je podpora řemeslníků, které zasáhl koronavirus a následné omezení. Trhy budou probíhat v prostorách kláštera ve spolupráci s Cisterciáckým opatstvím Osek každých 14 dní až do 12. září.