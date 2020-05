I když koronavirus zamával s letošními plány pořadatelů kulturních akcí, lidé na Teplicku se nudit nebudou. Lázeňskou příští týden nahradí kostýmové procházky ulicemi, módní přehlídka Czech Fashion Week se z června přesouvá na srpen. Teplice zatím počítají s červencovým festivalem Teplice Free Live. Proběhne také Malá Paříž. Jasno už je také ohledně osudu největší pouti v okrese. V Oseku ji pro letošní rok nahradí seriál řemeslných trhů na nádvoří v klášteře. Podrobnosti dále v článku.

Poslední víkend v květnu nezaplní teplické ulice tisícovky lidí, jak je v tomto termínu obvyklé. Město kvůli opatřením spojenými s koronavirovou pandemií tradiční slavnosti zrušilo. Bez života ale ulice nebudou. Divadlo V Pytli Petra Stolaře chce jako náhradu vrátit Teplice o stovky let zpět. „Do ulic se vydáme v kostýmových skupinách. Budeme procházet ulice a zdravit kolemjdoucí,“ naznačil principál divadla.

Jednotliví členové jeho ansámblu budou představovat historické osobnosti, které kdysi toto místo navštívili, případně zde využili lázeňských procedur. Aktivitu podpořilo vedení města. „Vrátíme Teplice do éry, kdy se jim přezdívalo Malá Paříž. Megalomanské slavnosti to nenahradí, ale komorní atmosféra bude mít určitě své kouzlo,“ komentoval plán na poslední květnový víkend primátor Hynek Hanza.

Móda až v srpnu

Zkrátka letos nepřijdou ti, kteří se těšili na ženskou krásu v rámci Czech Fashion Week na molu na kolonádě DK Teplice. Akorát si na ni místo do června musejí počkat až do srpna. I v tomto případě totiž museli organizátoři zareagovat na koronavirová opatření vlády v průběhu vyhlášeného nouzového stavu. „Chceme pro diváky plnohodnotnou fashion show, což současný stav neumožňuje. Znamenalo by to předvádět módu bez diváků a navíc i modelky stále v povinných rouškách. V původním termínu by nemohli na akci přiletět zahraniční návrháři, modelky a ani diváci. Z těchto důvodů realizační team projednává nový termín akce Czech Fashion Week na sobotu 22. srpna,“ uvedl za produkci Jiří Morstadt.

Naopak podle původního plánu by měla 11. července proběhnout akce Teplice Free Live. Půjde už o pátý ročník. Pódium vyroste na náměstí Svobody, vstupné se neplatí. Vystoupit má například rocková zpěvačka Sabina Křováková z Děčína. „Doufáme, že nenastanou nějaké komplikace a hudební festival proběhne. Je to jedno z oživení letní kultury v Teplicích,“ uvedl náměstek primátora Jiří Štábl.

Konat se budou přes léto akce Antonína Moravce Malá Paříž, při kterých v neděli ožívá prostor před Zahradním domem v Zámecké zahradě v Teplicích. Paralelně s tím už začaly Lepší večery, se kterými spřátelení hudebníci Moravce objíždějí terasy restaurací nejen v lázeňském městě. „Všechny tyto akce jsou poměrně náročné na organizaci. Jsem ale rád, že to děláme a lidé se baví. Je dobře, že nás v tom město podporuje. Teplice musejí přes léto žít,“ komentoval své aktivity teplický kulturní „bohém“.

Jasno už je také nad akcí, která vzhledem k počtu návštěvníků patří k největším v rámci okresu. Osecká pouť letos v srpnu nebude. Radní ji zrušili, nicméně podle starosty Jiřího Macháčka město bez života nezůstane. Od 20. června se budou každých 14 dnů v sobotu konat řemeslné trhy na nádvoří cisterciáckého kláštera. Případně s doprovodným programem, který město upřesní včas prostřednictvím webu a plakátů.