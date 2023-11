Voňavé stánky prodejců, tóny známých koled, oživení prostoru zvířátky či betlémem. A k tomu všemu na Teplické Vánoce nově přibude venkovní kluziště. Tak bude vypadat letošní advent v centru lázeňského města Teplice. Na předvánoční atmosféru se chystají i další města na Teplicku.

Vánoční trhy, ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Teplické Vánoce zahájí 1. adventní neděli (3. prosince) ve 14 hodin tradiční Teplická vánočka spojená se slavnostním rozsvícením vánočního stromu v 17 hodin na náměstí Svobody. Stejně jako v minulých letech jí bude o den dříve od 14 hodin předcházet akce Na synkopách do Vánoc.Úplnou novinkou je změna místa hlavního dějiště Teplických Vánoc, které bude letos na kolonádě u Domu kultury.

Vedení Teplic se totiž rozhodlo pozměnit pro letošní rok zaběhnutý model adventních trhů. „Zásadní proměnou je každodenní kulturně společenský program s důrazem na adventní neděle, oživení prostoru trhů živými zvířátky, betlémem a atrakcemi. Nedílnou součástí zatraktivnění Teplických Vánoc je možnost volnočasového vyžití lidí, hlavně dětí a mládeže. A to prostřednictvím venkovní ledové plochy,“ zmínil k chystanému programu primátor Teplic Jiří Štábl.

Tepličtí rybáři mají za sebou letošní výlovy. Z vody tahali pěkné kousky

Od 1. prosince bude na kolonádě u Domu kultury Teplice v provozu kluziště, které bude pro návštěvníky otevřeno denně od 9 do 21 hodin a to až do 7. ledna. Zde také 2. prosince odstartuje stánkový prodej. Těšit se můžete na stánky s občerstvením, jmelím, kožešinami, světýlky, slovenskými sýry, pečenými kaštany a na stánek společnosti Lázně Teplice. „Akce bude doplněna bohatým kulturním programem, kde se na pódiu na kolonádě u Domu kultury Teplice představí například Divadlo Na Klice, VIVAJump, ZUŠ Teplice, Pěvecký sbor Pramínek, Jazzové combo Ďusa Baroše, Pavel Houfek, Milan Drobný, Marcel Zmožek, Václav Noid Bárta, Jakub Smolík, Josef Vágner a další,“ prozradil primátor. Vánoční atmosféru doplní v lázeňském městě zcela nová vánoční výzdoba.

Vánoce budou po celém okrese, stačí si vybrat

Město Dubí pozve lidi na první ročník Krušnohorských adventních trhů v Dubí, které začnou 2. prosince. Bude rozsvícení vánočního stromu v režii Divadla V Pytli a představení nového vyřezávaného betléma, který pro Dubí vytvořil umělecký řezbář Antonín Dorazin z Abertam. Program odstartuje ve 14 hodin zpívání u stromečku, pak své umění předvede řezbář Dorazin, následovat budou hudební a divadelní vystoupení. Vánoční strom se slavnostně rozzáří v 18 hodin. Budou také připraveny vánoční prodejní stánky, výborné občerstvení a adventní nálada.

Bílina má slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí na programu 25. listopadu od 15 hodin. Návštěvníky čeká vystoupení dětí z bílinských mateřských škol, zazpívá Václav Noid Bárta. Program doplní videomapping, stánkový prodej, občerstvení.

Ženu z Duchcova obral podvodník o více jak 200 tisíc. Prozradila, co neměla

V Krupce se Vánoční jarmark uskuteční v neděli 3. prosince, a to v parku před městským úřadem. „Program odstartuje ve 12 hodin, návštěvníci se mohou těšit na vystoupení žáků ZUŠ i základních a mateřských škol z Krupky, divadelní představení a také průvod od Penny. Program vyvrcholí v 17 hodin rozsvícením vánočního stromečku. Součástí akce budou i stánky s občerstvením a svařákem,“ sdělil mluvčí města Pavel Přibyl.

Na 3. prosince mají v plánu rozsvícení vánočního stromu také v Duchcově. Zpestřením odpoledne plného zábavy a vánoční atmosféry budou andělé, kteří se budou po náměstí pohybovat na chůdách.

Vánočních akcí po Teplicku bude celá řada. Například program pro děti i dospělé ve stylu Ladovská zima mají v plánu pro letošek v Oseku. Ivana Bonaventurová z tamního kulturního centra nastínila, že vánoční strom se rozzáří v prostoru cisterciáckého kláštera 3. prosince. Ukázky řemesel s vánoční tematikou, které tradičně nesou označení Vánoční tradice v galerii Osek, jsou v plánu na víkend 8. až 10. prosince. V úterý 19. prosince pak proběhne Vánoční koncert v Cisterciáckém klášteru Osek v podání herečky Valerie Zawadské.

Zdroj: Redakce

Pod tento banner dejte kurzívou větu: Své vánoční příspěvky nám posílejte na mail vanoce@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a město či okres, v němž žijete. Děkujeme!