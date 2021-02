Teplická policie o mejdanu v hotelu Prince de Ligne během pátku 22. a soboty 23. ledna nevěděla. Informace o něm získala až v pondělí z médií.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Odbor vnitřní kontroly policejního prezidia nezjistil při zpětné prověrce lidí ve službě v Teplicích žádné pochybení. Šetření neprokázalo ani to, že by policisté záměrně do hotelu nešli, přičemž okolo něj několikrát během inkriminované doby projeli autem.