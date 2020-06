Místnosti v přízemí bývalého rodinného domu na náměstí teplické části Hudcov, kde kdysi bývala malá hospoda, normálně vévodí velká vínová sedačka. Po dobu voleb tomu je ale jinak.

V centru dění je urna a prostory pro úpravu volební lístků. Komise oceňuje příjemné chladné prostředí cihlového domu. Zvláště, když teplota venku při pátečním odpoledni stoupala ke 30 stupňů. „Vůbec si nestěžujeme. Ty dva dny se to dá krásně vydržet,“ sdělila předsedkyně volební komise Jaroslava Flígrová.

První voliči do hudcovské volební místnosti přišli hned ve dvě hodiny odpoledne. Oproti školním třídám trochu stísněný prostor nedovoluje nával, ale ten se zde stejně podle komise nekoná. Je potřeba vědět, kdy přijede na náměstí autobus. To prý lidé chodí ve větším počtu. Ale jinak to je průběžné.

Kdo zvítězí?

V okrese se volí ve 34 obcích a městech. Nostalgickou náladu měl při letošních volbách Václav Málek z Teplic. Svůj hlas přišel odevzdat tam, kde před 60 lety úspěšně odmaturoval. Řadu předešlých let chodil do teplického domu kultury, letos mu volební místnost magistrát přestěhoval do průmyslové školy. „Vstupoval jsem tam s velkou úctou. Nebylo to sice ve stejné třídě jako tenkrát, ale i tak mi to mladá léta připomnělo,“ zmínil teplický senior.

V Bílině odvolila v pátek mezi prvními paní Miluše. Přiznala, že musela změnit preference. „Minulý týden mi volba nevyšla, protože jsem chtěla mít za senátora někoho jiného. Ale i tak mám z dvojice Hanza – Bergman svého favorita,“ řekla. Koho si z nich vybrala, neprozradila. „Volby jsou tajné, není proto důvod to zveřejňovat,“ podotkla.

Jako tzv. doplňující byly tyto senátní volby vyhlášeny kvůli lednovému náhlému úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Vítěz se ujme jeho mandátu na zbytek volebního období do října 2024.

Primátor Teplic Hynek Hanza získal v prvním kole 29,73 % hlasů a ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman 22,15 % hlasů. Třetí „nepostupovou“ příčku obsadil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Volební účast v první kole byla 15,79 %. Teď se začalo od nuly. Zpracování výsledků v prvním kole trvalo přibližně dvě hodiny. V druhém se očekává mnohem rychlejší zpracování.

Hygienu dodržují

I pro druhé kolo měly jednotlivé komise dodržet ve volebních místnostech zvláštní hygienická opatření. Především nosit roušky a prostory průběžně dezinfikovat. „Musí se také dodržovat rozestupy mezi voliči alespoň 2 metry, což platí i pro voliče čekající na chodbách před každou volební místností,“ uvedla k opatřením Pavla Doksanská z teplického magistrátu.