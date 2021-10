Hlavní část letošních poslaneckých voleb bude v pátek 9. a sobotu 10. října. To se na Teplicku otevřou klasické volební místnosti ve všech 34 městech a obcích. Výsledky hlasování budou v sobotu po 14. hodině, spíše ale až k večeru. Záležet bude na rychlosti, jakou komise po otevření uren hlasy spočítají.

Speciální „covidové“ volební místo je v celém okrese pouze jedno, a to u bývalých pokladen u fotbalového stadionu v lokalitě Na Stínadlech v Teplicích.

Musejí tam ale zajet autem, protože volit se dá pouze z něj. Čeká tam na ně připravená volební komise. Volební stan tu bude k dispozici pouze ve středu 6. října do 17 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.