Za rozpadající stavbu nabízejí přibližně 7 milionů korun, což vychází ze znaleckého posudku, který si vedení města nechalo vypracovat. „Je to naše cena k jednání. Nyní bude záležet na vlastníkovi, zda ji bude ochoten přijmout,“ komentoval primátor Hynek Hanza.

Objekt v šanovském parku v lázeňské části Teplic navíc dle aktuálního nařízení ministra kultury Lubomíra Zaorálka zůstává řádnou kulturní památkou. Původní rozhodnutí jeho předchůdce Antonína Staňka z léta letošního roku přezkoumala rozkladová komise. „Dospěla k závěru, že nejsou splněny mimořádně závažné důvody pro zrušení objektu za kulturní památku,“ sdělila v úterý Deníku konečný verdikt revize mluvčí ministerstva Michaela Lagronová. Zároveň dodala, že plošná památková ochrana daná umístěním stavby v památkové městské zóně, k ochraně veřejného zájmu sama o sobě nestačí.

Hadí lázně vlastní Třešňákova společnost Treinvest. Ta za chátrající areál požaduje 18 milionů korun. K aktuální nabídce města se zatím Třešňák nevyjádřil. V dopise, se kterým se před časem obrátil na vedení Teplic, mimo jiné uvádí, že se dlouhá léta snažil vytvořit nový, moderní lázeňský prostor pro dětské pacienty, který by odpovídal současným provozním požadavkům. Do dnešní doby však nepokročil, památkáři jsou proti jeho předloženým projektům. Objekt už několik let chátrá.

Třešňák už podle svých slov nechce dál prodlužovat čas devastace, a proto oslovil město Teplice s nabídkou, zda by od něj pozemek včetně stavby historických lázní odkoupilo. Nechci na prodeji vydělat, pouze bych chtěl získat zpět dosud vynaložené finanční prostředky,“ komentuje v nabídce podnikatel s nemovitostmi. Jeho dosavadní projekty na vrácení života do Hadích lázní nevyšly. S předloženými plány neprošel Třešňák přes památkáře, kteří mu nedovolují objekt změnit, respektive při rekonstrukci posunout více do parku a trochu ho zvětšit. „Dnešní moderní technologie potřebují více prostoru, než který je dostupný. Proto jsme chtěli dům trochu upravit, ale původní vzhled zachovat,“ říká.

Místo oprav ale objekt zatím po léta chátrá. Stavební odbor už vlastníkovi uložil pokutu a nařídil opravné zabezpečovací práce, což teplický developer přes léto udělal. Město si na podzim nechalo vypracovat vlastní posudek, ze kterého vzešla současná cena objektu 6,8 milionu korun. Opravy do stavu, aby se dala stavba lázní do pořádku, představují podle odhadu dalších přibližně 20 milionů korun. Primátor Hynek Hanza nevyloučil, že by tu mohla být třeba cukrárna nebo další veřejný prostor, který by zapadl do přilehlého parku. „Viděl bych zde třeba muzeum lázeňství. Ale zároveň jasně říkám, že draze pro tyto naše vize objekt nenakoupíme,“ komentuje.

Město tedy vyložilo své karty na stůl, hrát by měl nyní vlastník objektu. Termín, do kdy se má rozhodnout, není stanovený. Pokud za Hadí lázně bude i nadále požadovat původní požadovanou cenu 18 milionů, Teplice partnerem pro obchod nebudou.