Město Teplice na letošní rok naplánovalo stavební úpravy tohoto objektu. „Půjde o bezbariérový vstup přímo do budovy a vybudování výtahu v prostorách domu tak, aby se pohybově znevýhodnění návštěvníci dostali i do patra, kde je výstavní galerie,“ uvedl náměstek primátora Jiří Štábl.

Investice si vyžádá 4,5 milionu korun. Předpokládaný termín realizace je v měsících září až prosinec.

Stavební ruch omezí také svatby v Teplicích, respektive změní se místo, kde se obřady konají. Zahradní dům je totiž svatební mekkou, ale během prací na novém výtahu se svatby konat nemohou. Jako náhradní prostor pro svatby vedení Teplic zvolilo malý sál Krušnohorského divadla.

Zahradní dům je památkově chráněný solitérní dům, který stojí u vstupu do Zámecké zahrady. Původně kratochvilný altán šlechty se po peripetiích různého využití stal koncertním sálem filharmonie a zároveň městskou galerií. Výstavní prostory jsou ale v patře, přístupné pouze po schodišti. „Hledali jsme soulad mezi potřebami funkce a požadavky památkářů. Snad jsme je nalezli v kamenné rampě a osobnímu výtahu v rekonstruovaném schodišti,“ uvádí u vizuální studie toho, jak by to celé mělo po rekonstrukci vypadat, Petr Sedláček z teplického ateliéru MISE, který pro město návrh připravil.