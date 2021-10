Mluví se o tom dlouho, trolejbus tam ale zatím nezajíždí. Město proto přichází s novým návrhem.

Trolejbusy v Teplicích. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Teplického deníku

Ve středu 6. října se od 16 hodin v zastupitelském sále Magistrátu města Teplice uskuteční veřejné projednání návrhu na zavedení MHD do lokality ulic Doubravická a V Závětří. Trolejbusy teplické MHD v současné době obsluhují pouze přilehlé sídliště Šanov II. Do lokality panelových domů v Závětří by je chtěli místní obyvatelé. Zároveň by se ale musel řešit problém s parkováním. Už nyní je tam málo míst a auta stojí, kde se dá. Mezi nimi trolejbus neprojede.