Lázeňské město udělalo další krok v přechodu na bezemisní MHD. Pět nových dvanáctimetrových trolejbusů, které umí jezdit mimo trolejové vedení na baterky, dovezli v průběhu března do Teplic z plzeňské Škody Electric. Stály přibližně 80 milionů korun. Výrobce dodávku splnil v termínu i přes různá omezení způsobená současnou pandemií koronaviru.

Jde o nízkopodlažní parciální vozy typu 32Tr. „Technickým provedením patří k absolutní špičce v tom, co škodovka v současné době nabízí,“ uvedl obchodní manažer Škody Electric Radek Kapr. Doplňkový pohon na baterie umožňuje dojezd až 12 kilometrů tam, kde nejsou troleje a kam zatím zajíždějí naftové autobusy. Samozřejmostí je podle Kapra plnohodnotná klimatizace celého vozu a kamerový systém sledující interiér a nejbližší okolí vně každého trolejbusu.

Do teplických ulic vyjedou po dovybavení odbavovacím systémem v průběhu dubna. „Doplní stávající parciální trolejbusy na linkách 104 a 106, zbylé vozy budou do konce května na normálních trolejbusových linkách. Od června do srpna budou všechny vozy kvůli výluce na linkách 101, 102, 106 a 108. V září se pak vrátí do předchozího režimu. Po dostavbě alespoň první nové tratě ulicí Stanová a Jana Koziny, někdy v přelomu 2020/2021, se je pokusíme nasadit místo autobusů i na linku 123,“ informoval Jakub Číže z odboru dopravy na teplickém magistrátu.

Trolejbus Škoda 32 Tr je dvanáctimetrový plně nízkopodlažní vůz s kompletně novou karoserií. Svým vybavením nabízí cestujícím maximální pohodlí. Do vozidla se vejde až 95 cestujících. Vůz je mimo jiné vybavený moderním informačním systémem, USB porty pro dobíjení mobilních zařízení. Standardní výbavou jsou pohodlná sedadla.

V Teplicích mají s novou dodávkou celkem deset těchto strojů. Podle primátora Hynka Hanzy je v plánu koupit ještě dalších pět. „Tím by měly být nahrazeny všechny autobusy na stávajících třech linkách MHD a ta by se tak měla stát zcela bezemisní,“ podotkl.

Teplice chystají v příštích dvou letech investice ve výši téměř 100 milionů korun do dalšího rozšíření trolejbusových tratí a také modernizace stávajícího zařízení. Vzniknou celkem dva kilometry nových tras, vymění se některé technologie a dojde k propojce některých úseků. První úseky se začnou budovat letos, na jejich stavbu by městu měla přispět dotace. Do roku 2023 chce mít vedení radnice provoz městské hromadné dopravy kompletně v elektrické trakci.

Město chce těmito stavbami dokončit původně nastavený rozsah trolejbusových tratí podle plánů z 80. a 90. let minulého století. Trolejbusová síť funguje v Teplicích už od roku 1952. V 80. letech se ve městě dostavěla velká sídliště, ale trolejbusová trať do všech nevede, do některých částí proto musejí zajíždět autobusy. Nově se také plánuje protažení MHD do sídliště Závětří, kam zatím nic nejezdí.