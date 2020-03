„Na základě zákazu vlády se ruší všechny akce nad 100 lidí. Z tohoto důvodu se koncert v Teplicích na naplánovaný datum 14. 3. ruší. Lístky zakoupené v předprodeji budou dál platné, náhradní termín oznámíme,“ informovala na svém facebookovém profilu kapela.

Do Teplic se chystal i zástup fanoušků z Jirkova. „Těšil jsem se několik měsíců a nepovažuji to za krok, který něčemu pomůže,“ myslí si Martin Šotola. Na koncert plánoval jet s dalšími sedmi kamarády. „Na mladé to moc neleze, navíc si stejně myslím, že nakažená je už půlka republiky. Jen se to neprojevuje nijak vážně. Za chvíli očekávám zákaz vycházení,“ rozčiluje se Jirkovan. Podle něho zákaz povede jen k další hysterii a vykupování obchodů.

K opatřením musel sáhnout i teplický Luna club 07. Na pátek tu byla připravená Ladies párty s pánským striptýzem. „Vzhledem k současným okolnostem jsme nuceni přesunout páteční akci na neurčito. Vstupné vám vrátíme na baru,“ informoval návštěvníky klub. Naplánované víkendové diskotéky budou pokračovat, v omezeném počtu 99 osob.

Netradičně reagovala na zákaz umělkyně Vladivojna La Chia. V Teplicích měla vystupovat také v pátek. Na sociálních sítích sdílela fotografii ze své toalety. „Já jsem ještě nikdy nevystupovala v rámci bytového koncertu a vždycky mě to nesmírně lákalo kvůli té intim atmosféře. Teď nastal čas začít tyhle komorní bytové koncerty pořádat a já se hlásím do první linie,“ napsala.