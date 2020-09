Bohatý na kulturní akce je sobota 12. září na Teplicku. Konají se venku, takže si je lidé mohou užívat bez roušek.

Milovníci piva obsadili už od pátku 11. září náměstí u zámku v Teplicích. Koná se zde 5. ročník Teplického pivního rynku. Domácí pivovar Monopol coby pořadatel pozval skoro dvě desítky malých pivovarů ze širokého okolí, k tomu nabízí dvoudenní zábavu nejen pro milovníky pěnivého moku.

To, že bude, co ochutnávat, slibuje sládková pivovaru Monopol Martina Valterová. „Bude to den plný zábavy, dobré muziky a ochutnávání lahodného piva. Každý pivovar bude nabízet piva vlastní výroby: světlý ležák, polotmavá a tmavá piva, ochucená, speciální a svrchně kvašená piva. Můžete se těšit na soutěže v pojídání knedlíků, tuplák na EX nebo držení tupláku,“ láká sládková.

V doprovodném hudebním programu vystoupí například Skupina The Boom – Beatles Revival Band, která spustí ve 20.00. Na hity legendární anglické skupiny naváže Ivan Hlas, jenž vystoupí se svým triem (Norbi Kovacz – kytary, zpěv a Olin Nejezchleba – cello, zpěv).

Příznivci folkloru mohou zajet do Kostomlat pod Milešovkou, kde se v sobotu 12. září od 14 hodin uskuteční jubilejní desátý ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Český folklór z Podkrušnohoří obohatí letos na kostomlatském náměstí i latinskoamerické rytmy. Kromě ukázek tancování v krojích se návštěvníci mohou těšit na doprovodné soutěže, třeba v pojídání jahodových knedlíků nebo tzv. rychlé pivo. Plakát zvoucí na akci avizuje také sukoslavský výšlap, soutěž o nejhezčí festivalový obrázek a zdobení obr dortu.

Slavnosti obce Proboštov sice začaly už v pátek sousedským posezením v Přítkově, nicméně hlavní program je nachystaný na sobotu. Konat se bude u pódia v areálu Pohodlíčko vedle obecního rybníku. „Jsme rádi, že můžeme slavnosti uskutečnit. Kromě hudebního programu máme pro návštěvníky připravenu řadu atrakcí a překvapení,“ zmínil místostarosta Roman Nešetřil. Děti si podle něj přijdou na své při netradičních olympijských hrách s Asterixem a Obelixem. Pro dospěláky zazpívá v rámci hudebního programu třeba Karel Kahovec. V neděli obec slavnosti ukončí připomínkou 75 let tělovýchovy v Proboštově.

A když už budete v Proboštově, zajděte se podívat do Sokolovny. Severočeský letecký archiv Teplice tam pořádá všeobecnou modelářskou výstavu. Akce bude v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin na sále restaurace. K vidění budou plastové i funkční modely lodí a letadel, auta, dioramata, tanky a papírové modely.

Součástí výstavy je také burza modelů, modelářský workshop a ukázka RC modelů. Vstupné je dobrovolné.