„Máme k tomu už vytvořenou studii, chceme zadat projekt na opravu. Musíme to vše konzultovat s památkáři,“ říká náměstek primátora Jiří Štábl. Podle něj by se měl zvětšit prostor pro fungování městského informačního centra. Toalety tam město chce zachovat. „Přesné využití celé stavby, která je v památkové zóně, ještě řešíme,“ dodává druhý nejvyšší představitel Teplic.

Určitou představu, jak s touto stavbou naložit, už řešilo přechozí vedení radnice. Místo opasků s pistolí a uniforem strážníků měly hřebíčky na stěnách nést obrazy regionálních malířů. Takto s troškou nadsázky zněla ještě za primátora Jaroslava Kubery v minulých letech vize ohledně využití prázdných prostor po městské policii. Jenže nevyšla, neboť místní umělci o prostory nakonec neměli zájem. Kdyby z jedné části nefungovalo informační centrum a vedle něj veřejné toalety, je tzv. domeček uprostřed Benešova náměstí v Teplicích mrtvou stavbou.

Pro městskou policii to dříve bylo strategické místo. „Dříve to pro nás bylo vhodné pro dispečink kamerového systému. Když ale pro nás město předělalo bývalou veterinu v Proseticích, přestěhovali jsme se v roce 2006 tam, kde máme vše na jednom místě,“ podotkl ředitel strážníků Michal Chrdle. Dalších přibližně pět let na Benešově náměstí zůstala ještě služebna, ale i ta nakonec našla své místo jinde. Zůstalo tam pouze místo, ze kterého lidé mohou strážníky telefonicky kontaktovat. Je tam komunikační zařízení a kamera, aby obsluha operačního střediska dotyčného viděla, když s ní něco řeší.

Není ale vyloučeno, že by se strážníci mohli na Benešovo náměstí ještě vrátit. „Je to jedna z možností, že by tam mohli mít po rekonstrukci malou místnost. Přeci jen to je v centrum města a dostupné kousek od zastávek MHD,“ poznamenal Jiří Štábl. „Prioritní ale pro nás v rámci přestavby je, aby se v celém objektu zvětšil prostor pro informační centrum, které potřebuje zvelebit. Prostory pro to jsou, třeba v zasklených místech, kde dříve byly telefonní automaty,“ naznačil náměstek primátora.

Historie objektu sahá do daleké historie. Dříve zde byly například kavárny. V 80. letech místo informačního centra fungovalo hračkářství. V 90. letech to bylo prostorem, kde na jednom místě viselo v Teplicích nejvíce veřejných telefonních automatů. Lidé si tento dům pamatují také z dob ekologických demonstrací, kdy v jedné z výloh byl umístěn měřicí přístroj signalizující inverzi. Nad ním při velkých koncentrací smogu blikal oranžový majáček.

„Je škoda, že to je zavřené. Mohla by tam být třeba kavárna nebo malý krámek. Takto nevyužitý prostor v centru města nevypadá dobře,“ vyjádřila se směrem k objektu seniorka stojící na nedaleké zastávce MHD.